Previsioni Meteo Piemonte: al via peggioramento, temporali in arrivo

“Tempo in peggioramento con precipitazioni deboli o moderate diffuse; in serata le precipitazioni più intense, anche a carattere temporalesco, sono attese sui settori occidentali e a sud al confine con la Liguria. Domani, i fenomeni più intensi si sposteranno verso nord per poi attenuarsi durante la giornata. In serata nuova intensificazione delle precipitazioni su tutta la regione“: è quanto riporta il bollettino di allerta meteo pubblicato oggi da Arpa Piemonte, con criticità verde.

“Una profonda saccatura in avvicinamento dalla Spagna interesserà il nordovest italiano, convogliando flussi umidi sempre più intensi, con precipitazioni diffuse a partire dalla sera, localmente forti al confine con la Liguria, che proseguiranno fino al primo mattino di domani“, si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte. “Dopo una temporanea attenuazione, i fenomeni si intensificheranno nuovamente dalla serata di domani su tutta la regione, con valori più intensi al confine con la Liguria dove potranno sconfinare temporali anche forti. Domenica fenomeni residui al primo mattino sul settore nord, diventando più deboli e sparse nel pomeriggio“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

