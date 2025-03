Previsioni Meteo Piemonte: doppio peggioramento, ancora neve e fenomeni intensi

MeteoWeb

“Un vortice depressionario, centrato sulla penisola iberica, continua a convogliare flussi umidi e instabili sul Piemonte, mantenendo condizioni di variabilità per i prossimi giorni, con locali schiarite alternate a fasi più perturbate. Stasera è atteso un lieve peggioramento del tempo, con precipitazioni sparse su tutta la regione e un aumento della nuvolosità. Il peggioramento sarà più marcato dal pomeriggio di domani, quando sono previsti fenomeni intensi e persistenti sul settore meridionale, in attenuazione nella mattinata di mercoledì. Nevicate sono attese sulle Alpi oltre i 1200-1300 m, più abbondanti tra Liguri e Marittime“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo prevalentemente nuvoloso, con locali schiarite irregolari; copertura in aumento dal pomeriggio fino a cielo molto nuvoloso. Precipitazioni deboli sparse al mattino, in intensificazione nel tardo pomeriggio con fenomeni intensi e persistenti sul settore meridionale. Quota neve in calo sui 1200-1300 m in serata. Zero termico sostanzialmente stazionario sui 1600-1700 m, con valori sui 1800 m sull’Appennino. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti moderati meridionali in montagna, localmente forti tra Alpi Liguri e Marittime e, in serata, sull’Appennino; deboli prevalentemente orientali in pianura, in moderata intensificazione in serata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.