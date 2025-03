Previsioni Meteo Piemonte: rovesci sparsi a ridosso dei rilievi

MeteoWeb

“Una depressione isolatasi sull’alto Tirreno nella giornata di ieri da una saccatura estesa sull’Europa settentrionale inizia il suo transito lungo la penisola italiana, mantenendo sul Piemonte correnti nordorientali secche fino a venerdì. Sono dunque attese giornate prevalentemente soleggiate e prive di precipitazioni, salvo deboli rovesci sparsi a ridosso dei rilievi. Nella notte tra venerdì e sabato un nuovo minimo in discesa dalla Francia transiterà rapidamente a ovest delle Alpi portando con sé un aumento della nuvolosità e possibili piogge più estese sul Piemonte sudoccidentale; la traiettoria di tale figura barica è però al momento ancora molto incerta e pertanto le condizioni meteorologiche per la giornata di sabato potrebbero variare anche in modo significativo rispetto alla previsione attuale“: è quanto riporta il bollettino meteo pubblicato oggi da Arpa Piemonte.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo sereno in pianura e poco nuvoloso sui rilievi; transito di velature sul Piemonte meridionale al pomeriggio. Precipitazioni assenti salvo possibili deboli pioviggini al confine con Imperiese e Savonese al primo mattino. Zero termico in temporaneo rialzo fino ai 2400 m nelle ore centrali e in nuovo calo fino ai 2200-2300 m in serata. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti deboli da nord-est in montagna, in ulteriore attenuazione serale. Deboli variabili altrove.

