Previsioni Meteo, scenario estremo: in arrivo lunga fase di maltempo molto cruento

Sono migliorate le condizioni meteo sull’Italia nelle ultime ore: il Ciclone Afro-Mediterraneo dei giorni scorsi si è allontanato esaurendosi sulla Libia, e le schiarite sono sempre più ampie pur persistendo le ultime nubi residue nelle Regioni del Sud. Nei prossimi giorni le temperature aumenteranno sensibilmente e l’Anticiclone regalerà un periodo relativamente lungo di clima mite e soleggiato in tutt’Italia: un vero e proprio antipasto primaverile. Ma attenzione, perchè la situazione meteo cambierà presto.

Infatti una nuova poderosa perturbazione atlantica sfonderà sulla penisola Iberica alimentando forte maltempo sull’Italia. A lungo termine la situazione è esplosiva, con scenari estremi in termini di maltempo nel nostro Paese, già nel prossimo weekend. Nel video l’analisi approfondita dei modelli:

Le mappe sinottiche del modello europeo ECMWF mostrano lo scenario per i prossimi dieci giorni con l’evoluzione della nuova perturbazione in arrivo dall’oceano:

Eloquente il collage con le mappe delle piogge dei prossimi dieci giorni previsto dal modello statunitense GFS: l’Italia rischia vere e proprie alluvioni nelle aree più esposte alle correnti meridionali, quindi il Sud ma soprattutto il Nord/Ovest e le Regioni tirreniche.

Ovviamente è ancora prematuro sbilanciarsi sull’entità ed effettiva concretizzazione di questo scenario così estremo, ma si tratta di una prospettiva così forte che è doveroso analizzarla a fondo già da oggi.

