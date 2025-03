Previsioni Meteo, tornano freddo e neve: nuovo colpo di coda dell’inverno tra 1 e 4 aprile!

MeteoWeb

Qualcuno si era illuso che l’Equinozio di Primavera portasse il bel tempo sull’Italia; qualche altro al contrario si era rassegnato a rimandare al prossimo anno l’appuntamento con il freddo e la neve. E invece Madre Natura ribalta sentimenti e stati d’animo di cittadini e appassionati: marzo si sta concludendo con una lunga e intensa fase di maltempo sull’Italia, e aprile inizierà con il ritorno dell’inverno! Non è un ribaltone clamoroso: la Primavera è da sempre condizionata da questo tipo di fenomeni, a dispetto dei classici luoghi comuni secondo cui dal 21 marzo inizierebbe una sorta di estate anticipata. Nulla di più falso.

La convinzione che in primavera aumentino le belle giornate è dovuta ad uno stereotipo, certamente basato su qualche elemento di verità. Ma ad aumentare sono soltanto le temperature, in modo molto lento e graduale, e le ore di luce per il soleggiamento. Al contrario, non diminuiscono le giornate di pioggia e di maltempo, che su gran parte d’Italia sono di più a marzo e aprile rispetto a gennaio e febbraio. Anche con la pioggia, però, la luminosità è superiore adesso che il sole tramonta alle 19:30 rispetto al periodo clou dell’inverno tra novembre, dicembre e gennaio quando anche con l’Anticiclone e il bel tempo fa comunque buio alle 16.

E infatti, oltre le leggende metropolitane, la realtà di una Primavera condizionata da frequente e intenso maltempo si conferma anche quest’anno.

Previsioni Meteo: il colpo di coda dell’inverno della prossima settimana, ad inizio aprile

La prossima settimana inizierà con un’irruzione fredda molto intensa sull’Italia, che farà crollare le temperature a partire dalla serata di lunedì 31 marzo nelle Regioni Adriatiche e poi in tutto il Paese il giorno successivo, martedì 1 aprile. E non sarà uno scherzo: si farà sul serio. Le temperature crolleranno su valori tipicamente invernali, e tornerà la neve a quote molto basse. Ancora è prematuro entrare nel dettaglio delle zone più colpite e della quota neve, ma per gran parte della prossima settimana, almeno fino a venerdì 4, avremo un clima tipicamente invernale in tutt’Italia con possibili forti nevicate fino a bassa quota soprattutto nelle Regioni Adriatiche e al Sud, e ovviamente forte maltempo persistente giorno dopo giorno nel nostro Paese.

Tutti i dettagli nel video:

