Previsioni Meteo Toscana: rovesci e temporali nel pomeriggio

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso in mattinata. Addensamenti nel pomeriggio con possibilità di rovesci e locali temporali sulle province centro-meridionali (Siena, Grosse e Livorno) e occasionalmente sull’Appennino.

Venti: tra deboli e moderati da nord, nord-est.

Mari: poco mossi o localmente mossi a largo.

Temperature: in lieve aumento.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani il cielo sarà nuvoloso, generalmente senza piogge.

Venti: da deboli a moderati di Grecale.

Mari: mossi a largo.

Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie.

Venerdì 28 parzialmente nuvoloso.

Venti: di Grecale generalmente deboli.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: minime in calo e localmente prossime a zero sulle vallate più interne; massime stazionarie. Ampia escursione termica giornaliera.

Sabato 29 nuvoloso, possibili deboli piogge.

Venti: deboli o al più moderati

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento le minime, stazionarie o in lieve calo le massime.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

