Previsioni Meteo, gli ultimi aggiornamenti sull’ondata di freddo e neve di 18-19 Marzo

Mentre l’Italia viene flagellata dal maltempo di queste ore, dai modelli arrivano importanti aggiornamenti sul colpo di coda dell’inverno che si prospetta per i primi giorni della prossima settimana. Innanzitutto la prima notizia è che l’arrivo del freddo è confermato, e ormai su questo possiamo sbilanciarci: a partire da domenica 16, e poi in modo crescente tra lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19, nel giorno della Festa del Papà, tornerà a ruggire l’inverno sull’Italia. Quello che ancora bisogna capire, riguarda i dettagli di quest’irruzione: quanto sarà intensa, cosa provocherà, quali effetti avrà sul territorio.

Gli ultimi aggiornamenti hanno un po’ smorzato l’intensità del freddo e la possibilità di nevicate a bassa quota, ma queste eventualità non sono del tutto da escludere. Anzi. E’ comunque probabile che nelle Regioni Adriatiche, dal Veneto (lunedì sera-martedì mattina) alla Puglia (martedì pomeriggio-mercoledì mattina) la neve scenderà a quote molto basse, seppur in modo fugace. Tutto dipenderà dall’ennesimo ciclone Atlantico: se irromperà con forza nel Mediterraneo, allontanerà quest’irruzione fredda vesto est, su Turchia e Medio Oriente. Se invece rimarrà sull’Atlantico, la porta del freddo rimarrà aperta anche per l’Italia.

Tutti i dettagli nel video:

