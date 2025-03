Previsioni Meteo Veneto: cambiamenti da domenica sera

MeteoWeb

“Gran parte del continente europeo, almeno nella sua parte centro-orientale, è dominato da un campo di alta pressione; solo verso fine periodo è prevista sull’Europa sud-occidentale una moderata circolazione ciclonica con aria fresca e umida; sul Veneto dunque dapprima prosegue l’attuale fase di stabilità con ampi spazi di sereno e temperature diurne sopra la norma, poi dal fine settimana a tratti aumentano le nubi, ma bisogna attendere fino a domenica sera per avere una discreta probabilità di precipitazioni“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno, con temperature diurne stazionarie o un po’ in aumento rispetto a martedì.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo sereno, salvo occasionali lievi annuvolamenti; nelle ore più fredde, possono verificarsi foschie ed alcune nebbie sulla bassa pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Modeste variazioni di carattere locale.

Venti: In quota, moderati o a tratti tesi dai quadranti meridionali; altrove deboli con direzione variabile, salvo qualche fase di locale moderato rinforzo dai quadranti sud-orientali sulla pianura centro-meridionale nel pomeriggio.

Mare: Calmo.

Venerdì 7 cielo sereno, od al più poco nuvoloso per qualche lieve velatura dal pomeriggio in poi; nelle ore più fredde, probabili varie nebbie sulle zone pianeggianti e in qualche valle prealpina.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Variazioni in genere modeste e di carattere locale, anche se riguardo alle minime sull’entroterra possono prevalere le diminuzioni.

Venti: In quota, moderati dai quadranti meridionali; altrove, in genere deboli con direzione variabile.

Mare: Calmo, specie sottocosta.

Sabato 8 cielo parzialmente nuvoloso; temperature minime in lieve aumento, salvo locali leggere controtendenze; per le temperature massime sono attese contenute variazioni di carattere locale, tra cui diminuzioni sulla pianura nord-orientale.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 9 è attesa lieve variabilità, con spazi di sereno anche ampi e a tratti qualche addensamento nuvoloso, modesto fino al pomeriggio e un po’ più compatto a fine giornata; precipitazioni generalmente assenti fino alla sera, quando da sud-ovest possono iniziare un po’ di fenomeni sparsi con limite delle eventuali nevicate a circa 1500-1800 m; temperature minime un po’ in aumento, salvo alcune contenute controtendenze; per le temperature massime sono attese contenute variazioni di carattere locale, tra cui diminuzioni sulle zone montane e su quelle occidentali.

