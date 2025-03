Previsioni Meteo Veneto, domani rinforzo dei venti in quota e nelle valli

MeteoWeb

Domenica un promontorio di alta pressione centrato sull’Atlantico, tenderà ad avanzare sull’Europa occidentale determinando tempo stabile e più soleggiato. Lunedì 31 marzo, un nuovo nucleo depressionario, proveniente dal Nord Europa, associato ad aria fredda ma secca, scorrerà dapprima verso il Nord Adriatico, per poi spostarsi sull’Italia centrale e infine sul Mar Tirreno. Tale configurazione porterà un generale calo termico in Veneto, specie nelle temperature minime, clima ventoso, in particolare in quota, ma generalmente senza precipitazioni associate o al più locali in pianura martedì. Mercoledì 2 aprile, un nuovo nucleo depressionario scorrerà a nord dell’arco alpino determinando nubi irregolari. Giovedì pressione in aumento. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che segnala, in particolare, “dalle prime ore di lunedì 31 alla mattinata di martedì 1 fasi di rinforzo dei venti in quota dai quadranti settentrionali, con intensità a tratti forte; possibili raffiche di Foehn localmente forti anche nelle valli, specie dolomitiche, e occasionalmente sulle zone pedemontane specie occidentali”.

Pomeriggio/sera di Domenica 30

In prevalenza sereno, con temperature massime in aumento, localmente anche marcato. Venti in quota dai quadranti settentrionali da moderati a tesi/forti in serata, con possibili raffiche in qualche fondovalle dolomitico. In pianura venti da sud-ovest deboli/moderati.

Lunedì 31

Cielo: Tempo stabile e in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo tratti di nuvolosità sulle Dolomiti più settentrionali e sviluppo di locali annuvolamenti anche in pianura nel pomeriggio.

Precipitazioni: Non si esclude qualche fiocco sulle Dolomiti più settentrionali, altrove generalmente assenti.

Temperature: In generale diminuzione, specie in quota.

Venti: In pianura deboli variabili salvo rinforzi in serata da nord-est. In quota venti da nord da tesi a forti nella seconda parte della giornata; saranno probabili rinforzi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulle zone pedemontane.

Mare: Poco mosso.

Martedì 1

Cielo: Nubi irregolari, più frequenti e consistenti sui settori meridionali della pianura, si alterneranno a schiarite, anche ampie, specie nel pomeriggio.

Precipitazioni: Non si escludono del tutto locali precipitazioni sulla pianura meridionale in mattinata.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o localmente in ulteriore calo; massime in ripresa o localmente stazionarie in pianura.

Venti: In quota permarranno venti tesi/forti da nord-est; probabili episodi di Foehn in qualche fondovalle. In pianura soffieranno venti di Bora: tesi sulla costa, deboli/moderati nell’entroterra.

Mare: Da poco mosso a mosso, specie sui settori costieri centro-meridionali.

Mercoledì 2

Iniziale nubi estese ma generalmente senza precipitazioni associate. In seguito parziale attenuazione della nuvolosità, con comparsa di schiarite. Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in locale aumento. Venti in quota moderati orientali; in pianura Bora tesa sulla costa, nell’entroterra moderata, a tratti tesa durante le ore centrali.

Giovedì 3

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo iniziali annuvolamenti irregolari e sviluppo di modesti cumuli a ridosso dei rilievi prealpini nelle ore centrali. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione, massime in lieve aumento sulle zone montane, stazionarie in pianura. Al mattino venti moderati di Bora in successiva attenuazione. In quota venti deboli da nord-est.

