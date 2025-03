Previsioni Meteo Veneto: marcata escursione termica diurna

MeteoWeb

“Un robusto campo anticiclonico domina sull’Europa centrale, apportando tempo stabile e buon soleggiamento, con marcata escursione termica diurna almeno fino a giovedì. In seguito un lieve cedimento dell’alta pressione sul bordo occidentale consentirà l’ingresso di correnti meridionali un po’ più umide; l’effetto di questa variazione sarà limitato ad un progressivo aumento della nuvolosità alle quote medio-alte“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno con aria nitida. Temperature diurne in aumento. Venti in quota deboli da nord-est, altrove variabili.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo sereno in prevalenza con ottima visibilità; solo non esclusa in pianura qualche foschia o locale nebbia nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in rialzo in montagna, senza notevoli variazioni o in locale diminuzione in pianura; valori localmente inferiori a zero anche sulle zone pianeggianti. Massime in aumento.

Venti: Deboli variabili, salvo brezze lungo la costa e nelle valli.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Mercoledì 5 tempo stabile con cielo sereno; non esclusa qualche riduzione della visibilità localmente in pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Senza notevoli variazioni ma tendenti al rialzo.

Venti: In quota moderati/tesi sud-orientali; altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa e nelle valli.

Mare: Quasi calmo o calmo.

Giovedì 6 tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte. Temperature pressoché stazionarie o in locale variazione. Venti in quota moderati/tesi meridionali.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, venerdì 7 è atteso cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte. Temperature senza notevoli variazioni. Venti in quota moderati/tesi meridionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.