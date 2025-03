Previsioni Meteo Veneto: nubi e piogge nel fine settimana

MeteoWeb

“A inizio periodo sulla regione prevale un cielo sereno con discreta escursione termica diurna, perché insiste un promontorio anticiclonico proteso dal nord Africa all’Europa; si avvicina poi dall’Atlantico una perturbazione, che a partire dal fine settimana fa affluire aria umida con Libeccio in quota portando molte nubi e delle precipitazioni, in un contesto che almeno di notte si fa più mite“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno, salvo occasionali modesti annuvolamenti; nelle ultime ore, localmente, non sono da escludere parziali riduzioni della visibilità sulla bassa pianura e in qualche fondovalle prealpino; temperature diurne un po’ in aumento rispetto a mercoledì, specie a sud-ovest.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno più ampi all’inizio e maggior copertura alla fine della giornata; nelle ore più fredde, possono verificarsi delle foschie o alcune nebbie in pianura e nelle valli prealpine.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Perlopiù in contenuto aumento, specie riguardo ai valori minimi.

Venti: In quota, da moderati occidentali a tesi sud-occidentali; nelle valli, deboli con direzione variabile; sulla pianura in prevalenza dai quadranti orientali, da deboli ad almeno localmente e temporaneamente moderati, specie sulle zone centro-meridionali e costiere.

Mare: Quasi calmo.

Sabato 22 cielo in prevalenza molto nuvoloso.

Precipitazioni: Qualche temporanea fase di modesti fenomeni sparsi, con limite delle nevicate a circa 1500-1800 m sulle Prealpi e un po’ più basso sulle Dolomiti.

Temperature: Minime in aumento; per le massime, sono attese contenute variazioni di carattere locale in pianura e diminuzioni in montagna.

Venti: In quota, moderati o a tratti tesi da sud-ovest; nelle valli, deboli con direzione variabile; sulla pianura dai quadranti orientali, in prevalenza moderati.

Mare: Nel complesso poco mosso, con tendenza a relativo aumento moto ondoso soprattutto al largo e a sud.

Domenica 23 cielo molto nuvoloso o coperto, salvo alcune schiarite più probabili dal pomeriggio; precipitazioni sparse o in qualche momento anche diffuse, localmente di discreta entità con alcuni rovesci od occasionali temporali, in diradamento a fine giornata; limite delle nevicate a 1500-1800 m sulle Prealpi e un po’ più basso sulle Dolomiti; temperature in moderato aumento, specie in pianura e nelle valli.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, lunedì 24 è atteso cielo da molto nuvoloso a irregolarmente nuvoloso con alcune schiarite; probabile qualche temporanea fase di precipitazioni sparse soprattutto sulle zone interne, con limite delle nevicate un po’ in rialzo, fino a 1800-2100 m circa; temperature minime in contenuta diminuzione, massime stazionarie o in lieve calo sulla pianura meridionale e in moderato aumento altrove.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.