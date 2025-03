Previsioni Meteo Veneto, torna il maltempo: precipitazioni estese da stasera

MeteoWeb

Correnti da ovest-sud/ovest convogliano sul Veneto masse d’aria umida e impulsi perturbati. Già domenica 9 marzo, la nuvolosità sarà in aumento; tra la sera di domenica e le prime ore di lunedì, il passaggio di una prima saccatura porterà una fase con precipitazioni estese, più consistenti tra Prealpi e pedemontana; al suo seguito il tempo sarà variabile, a tratti instabile; nuovi episodi perturbati sono attesi mercoledì 12 e giovedì 13 marzo. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 9

La nuvolosità, già presente sulle zone occidentali e centrali, nel pomeriggio si estenderà verso nord-est fino a rendere il cielo nuvoloso o molto nuvoloso ovunque. In serata aumenterà la probabilità delle prime precipitazioni a partire da ovest, con limite della neve intorno a 1500-1600 metri. Temperature diurne in diminuzione. Venti in quota moderati/tesi meridionali; in pianura orientali dapprima deboli poi in intensificazione fino a moderati, o anche tesi in serata, specie lungo la costa e sulle zone meridionali.

Lunedì 10

Cielo: Fino alla mattina tempo perturbato con cielo molto nuvoloso o anche coperto; in seguito rasserenamenti alternati a nuvolosità irregolare.

Precipitazioni: Nella prima metà della giornata probabilità alta (75-100%) di precipitazioni diffuse in spostamento da sud-ovest verso nord-est; dalle ore centrali probabilità bassa (5-25%) di locali e sporadiche precipitazioni. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio o occasionale temporale. I quantitativi più consistenti sono attesi tra Prealpi e pianura settentrionale. Limite della neve intorno ai 1300-1500 m sulle Dolomiti, 1500-1700 m sulle Prealpi.

Temperature: Minime prevalentemente in aumento; massime in diminuzione sulle zone montane, in rialzo lungo la costa e sulla pianura meridionale, senza notevoli variazioni altrove.

Venti: In quota, dai settori meridionali, dapprima tesi/forti, in attenuazione dal pomeriggio fino a moderati; nelle valli variabili. In pianura inizialmente moderati o tesi da nord-est; dalla mattina tendenti a ruotare, dapprima da sud-est su costa e pianura sud-orientale, fino a divenire occidentali entro le ore centrali su tutto le zone; nelle ore pomeridiane variabili deboli o a tratti ancora moderati.

Mare: In intensificazione fino a mosso già in mattinata.

Martedì 11

Cielo: Tempo variabile con alternanza di schiarite e annuvolamenti irregolari, più consistenti nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni: Nella prima metà della giornata probabilità al più bassa (5-25%) di locali sporadici modesti fenomeni; dalle ore centrali probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) dapprima sulle zone montane e anche in pianura verso sera, quando le precipitazioni risulteranno più diffuse e potranno assumere anche carattere di rovescio o locale temporale. Limite della neve intorno a 1400-1600 m.

Temperature: Senza notevoli variazioni: minime in locale diminuzione; massime in locale aumento, salvo lungo la costa dove saranno in calo.

Venti: In quota da sud-ovest moderati o anche tesi dal pomeriggio; nelle valli variabili. In pianura variabili, in prevalenza deboli soprattutto nella prima metà della giornata, con moderati rinforzi dai quadranti meridionali nel pomeriggio e da nord-est a fine giornata.

Mare: Mosso o poco mosso.

Mercoledì 12

Tempo in prevalenza perturbato con cielo molto nuvoloso o anche coperto salvo possibili parziali schiarite nelle ore centrali; alta probabilità di precipitazioni, a tratti anche consistenti soprattutto sulle zone centrali e settentrionali. Limite della neve intorno a 1200-1400 m. Temperature minime in rialzo sulle zone montane, in locale variazione in pianura, massime in diminuzione.

Giovedì 13

Cielo molto nuvoloso, anche coperto nella seconda metà della giornata, con possibili parziali schiarite fino al mattino. Sarà ancora alta la probabilità di precipitazioni, probabilmente più diffuse e consistenti nel corso del pomeriggio; limite della neve intorno a 1200-1400 m. Temperature senza notevoli variazioni, ma in prevalenza in diminuzione.

