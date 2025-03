Previsioni Meteo Veneto: pressione in calo, perturbazione in avvicinamento

MeteoWeb

“Attualmente insiste un robusto campo anticiclonico con massimo sull’Europa centro-orientale, la pressione però via via diminuisce, per l’avvicinarsi dall’Atlantico di una moderata perturbazione attesa per fine periodo; sul Veneto dunque si notano ancora alcuni giorni di cielo generalmente sereno e temperature diurne sopra la norma, a parte locali nebbie nelle ore più fredde sulla bassa pianura, infine specie lunedì le nubi aumentano e portano delle precipitazioni con riduzione dell’escursione termica“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno, salvo occasionali lievi annuvolamenti; di sera, possono verificarsi foschie ed alcune nebbie sulla bassa pianura.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo sereno, od al più poco nuvoloso per qualche lieve velatura da metà giornata; nelle ore più fredde, probabili varie nebbie sulle zone pianeggianti e in qualche valle prealpina, a partire da costa e bassa pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime a sud-est stazionarie o in leggero aumento, altrove stazionarie o in lieve calo; massime in leggera diminuzione sull’entroterra della pianura meridionale e in quota, senza notevoli variazioni altrove.

Venti: In quota da moderati a deboli, dai quadranti meridionali; altrove, deboli con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Sabato 8 cielo sereno o poco nuvoloso; nelle ore più fredde, possono verificarsi delle nebbie sulle zone pianeggianti e in qualche valle prealpina.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale riguardo ai valori minimi; massime in leggero aumento sulle zone centro-meridionali, per il resto pressochè stazionarie.

Venti: In quota, generalmente deboli dai quadranti meridionali; altrove, deboli con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Domenica 9 inizialmente cielo da poco a parzialmente nuvoloso con alcune probabili nebbie sulla bassa pianura nelle ore più fredde, poi cielo nuvoloso con spazi di sereno più radi e maggior copertura a fine giornata; probabili precipitazioni sparse da sud-ovest nelle ultime ore, di entità perlopiù modesta, con limite delle eventuali nevicate dell’ordine dei 1500 m; temperature minime un po’ in aumento, salvo occasionali lievi controtendenze; per le temperature massime, prevale una contenuta diminuzione soprattutto sull’entroterra pianeggiante.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, lunedì 10 è attesa un po’ di instabilità, con cielo a tratti molto nuvoloso e fasi di schiarita; più che altro fino al mattino sono attese precipitazioni a tratti anche piuttosto diffuse, con qualche possibile rovescio, probabilmente più consistenti tra pianura centro-settentrionale e Prealpi; limite delle nevicate a circa 1300-1600 m; temperature minime in aumento, salvo locali contenute controtendenze sulle Prealpi; riguardo alle temperature massime sono attese contenute variazioni di carattere locale, tra cui un po’ di diminuzioni in montagna e qualche leggero aumento in pianura.

