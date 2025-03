Previsioni Meteo Veneto: stabilità fino a giovedì, poi cambia tutto

MeteoWeb

“Da martedì si rinforzerà un campo anticiclonico sull’Europa centrale che determinerà anche sulla nostra regione una fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiato almeno fino a giovedì. Venerdì tendenza ad aumento della nuvolosità per l’avvicinamento di una saccatura da ovest, associata ad avvezione in quota di aria più umida da sud-ovest. Sabato in prevalenza nuvoloso, con possibili precipitazioni dalla sera“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo iniziale residua nuvolosità sulle zone occidentali. Clima fresco per il periodo, con temperature in ulteriore generale calo e minime raggiunte in serata in molte zone, con possibili locali gelate anche in pianura. In pianura venti dai quadranti orientali in attenuazione nel corso del pomeriggio, deboli variabili in serata. In quota venti dai quadranti settentrionali da tesi a moderati.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso tempo stabile e ben soleggiato, con cielo in prevalenza sereno, salvo qualche possibile foschia notturna.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in ulteriore calo, salvo controtendenze in quota, con valori prossimi o inferiori a zero anche su buon parte della pianura interna, con probabili gelate; massime in generale aumento.

Venti: In pianura deboli variabili, con brezze sula costa; in quota deboli meridionali.

Mare: Quasi calmo.

Giovedì 20 tempo stabile e soleggiato, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per tratti di nubi alte in transito. Nelle ore più fredde probabili locali riduzioni della visibilità in pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime stazionarie in pianura, in lieve aumento su zone montane e pedemontane; massime in ulteriore aumento.

Venti: Deboli variabili in pianura con brezze sulla costa; in quota moderati dai quadranti meridionali.

Mare: Calmo.

Venerdì 21 permangono condizioni di tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, poi tendenza ad un aumento della nuvolosità; nelle ore più fredde possibili riduzioni della visibilità in pianura. Temperature in generale aumento. Venti deboli variabili in pianura; in quota in progressivo rinforzo da sud-ovest.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, sabato 22 il cielo sarà in prevalenza nuvoloso, salvo parziali schiarite, con nubi più consistenti verso sera. Precipitazioni in prevalenza assenti per buona parte della giornata, verso sera aumenterà la probabilità di fenomeni a partire da ovest. Temperature minime in ulteriore aumento, massime stazionarie in pianura, in calo sulle zone montane. Venti in pianura deboli/moderati dai quadranti orientali nell’entroterra, rinforzi di Scirocco sulla costa verso sera.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.