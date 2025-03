Previsioni Meteo Veneto: tempo variabile, sabato nubi e piogge

MeteoWeb

“All’inizio una depressione insiste tra Italia centro-meridionale ed Europa sud-orientale, contrastata da un promontorio anticiclonico a nord-ovest; si avvicina poi dal Nord Atlantico una saccatura d’aria fredda in quota, che nel fine settimana lascia sul Mediterraneo centro-occidentale una temporanea circolazione ciclonica, regredendo invece a nord; tutto ciò ha effetti tutto sommato marginali sulla nostra regione, dove è atteso un tempo nel complesso variabile con culmine di nubi e precipitazioni modeste sabato, quando l’escursione termica diurna subisce una temporanea diminuzione; a fine periodo si afferma da ovest una decisa alta pressione, che anche sul Veneto porta ampi spazi di sereno“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo un po’ variabile con spazi di sereno alternati a moderati annuvolamenti; non si esclude qualche locale piovasco, più che altro sulla bassa pianura.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo da irregolarmente nuvoloso a molto nuvoloso o coperto, con alcuni spazi di sereno soprattutto all’inizio della giornata.

Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo alcune probabili piogge anche a carattere di locale rovescio o temporale verso fine giornata sulle zone costiere.

Temperature: Massime in diminuzione sulla pianura specie a nord-est, per il resto contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota prevalentemente moderati dai quadranti nord-orientali, anche deboli nel pomeriggio; altrove perlopiù deboli con direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi dai quadranti sud-occidentali in pianura nelle ore pomeridiane.

Mare: Fino al mattino poco mosso specie a sud, poi da poco mosso a quasi calmo.

Sabato 29 cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, salvo locali temporanee schiarite.

Precipitazioni: Alcune fasi di fenomeni prevalentemente sparsi e modesti, ma con possibilità di qualche locale rovescio od occasionale temporale; limite delle nevicate a circa 1700-2000 m.

Temperature: Minime in aumento soprattutto a nord-est, massime in diminuzione più sensibile ad est.

Venti: In quota da moderati a tesi, anche forti di sera, dai quadranti settentrionali; altrove in prevalenza deboli con direzione variabile, salvo occasionali fasi di moderato rinforzo specie in alcune valli dolomitiche a fine giornata.

Mare: Perlopiù quasi calmo, ma con moto ondoso in relativo aumento a sud specie verso fine giornata.

Domenica 30 nelle prime ore cielo molto nuvoloso, poi residua variabilità con nubi alternate a crescenti spazi di sereno; temperature minime senza notevoli variazioni sulla costa e per il resto in diminuzione, massime in aumento.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, lunedì 31 cielo in prevalenza poco nuvoloso, con locali temporanei addensamenti e per il resto spazi di sereno anche ampi, nonchè possibili locali banchi di nebbia di primo mattino sulla pianura meridionale; temperature minime in diminuzione; riguardo alle temperature massime, diminuzioni in quota e variazioni poco significative altrove.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.