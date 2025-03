Previsioni Meteo Veneto: weekend con precipitazioni diffuse, anche consistenti

MeteoWeb

Sull’Europa settentrionale permane una circolazione ciclonica che spinge una serie di impulsi perturbati verso il Mediterraneo; in particolare nel weekend fino alle prime ore di domenica un nucleo depressionario sulla Penisola Iberica convoglia correnti umide con fasi di precipitazioni diffuse, anche consistenti, in Veneto. Lunedì una saccatura in discesa da nord sull’Europa orientale porterà aria più fresca dai quadranti orientali, associata a qualche ulteriore precipitazione. Da martedì pressione in aumento, con tempo più stabile nei giorni centrali della settimana. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che segnala, in particolare, “fino alle prime ore di domenica 16 tempo instabile, a tratti perturbato, con ulteriori precipitazioni, anche a carattere di rovescio o locale temporale. Limite delle nevicate intorno a 1300-1600 metri”.

Pomeriggio/sera di Sabato 15

Tempo instabile/perturbato, con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto salvo locali attenuazioni sulla pianura sud. Nel pomeriggio/sera precipitazioni diffuse, con locali rovesci, occasionalmente temporaleschi; tendenza ad esaurimento delle precipitazioni a partire dalla pianura meridionale dalla tarda serata. Limite della neve mediamente intorno ai 1400/1600m, un po’ più in basso sulle Dolomiti. Temperature diurne senza sensibili variazioni. Venti in pianura moderati dai quadranti orientali, a tratti anche tesi sulla costa; in montagna moderati, fino a tesi in alta quota, dai quadranti meridionali.

Domenica 16

Cielo: Nella notte e fino al mattino diffusa nuvolosità e precipitazioni sulle zone centro-settentrionali e orientali della regione, poi in attenuazione con schiarite al mattino a partire da sud-ovest; in giornata residue nubi irregolari e schiarite anche ampie in pianura e nuvolosità più duratura sulle zone montane, specie sulle Dolomiti.

Precipitazioni: Nella notte fino al primo mattino precipitazioni ancora diffuse sui settori centro-settentrionali. In seguito nel corso della giornata locali precipitazioni sparse e discontinue sulle zone montane, e fenomeni pressochè assenti in pianura. Limite della neve oltre i 1300/1600m. A fine giornata precipitazioni generalmente assenti ovunque.

Temperature: Minime in calo e raggiunte alla sera, massime senza notevoli variazioni, salvo locale aumento in pianura.

Venti: In pianura in prevalenza deboli occidentali. In quota venti dai quadranti meridionali da moderati a deboli, e in rotazione da nord in serata.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Lunedì 17

Cielo: Tempo variabile, con nuvolosità irregolare in transito, a tratti consistente, alternata a parziali schiarite.

Precipitazioni: Deboli locali della mattinata, sparse nella seconda parte della giornata, specie sulle zone prealpine e pedemontane; limite di eventuali modeste precipitazioni nevose intorno ai 1200/1500 m.

Temperature: Valori in generale calo.

Venti: Rinforzo dei venti dai quadranti orientali, che saranno deboli/moderati in pianura, fino a tesi sulla costa. In quota venti da nord inizialmente deboli, poi in rinforzo fino a moderati/tesi dalle ore centrali.

Mare: Da poco mosso a mosso dalla sera.

Martedì 18

Tempo stabile, al mattino in prevalenza soleggiato salvo residue nubi irregolari specie sulle Prealpi; al pomeriggio cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Clima fresco per il periodo, con temperature in ulteriore generale calo e minime raggiunte in serata in molte zone. Bora moderata sulla costa al mattino, poi in attenuazione nel corso della giornata.

Mercoledì 19

Tempo stabile e soleggiato, con cielo in prevalenza sereno salvo qualche foschia notturna. Precipitazioni assenti. Temperature minime in ulteriore calo con valori attorno allo zero anche in pianura; massime in aumento.

