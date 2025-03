Previsioni Meteo Veneto: nel weekend la stabilità lascia spazio al maltempo

MeteoWeb

“L’area di alta pressione, che ha mantenuto il tempo stabile nei giorni trascorsi, sta arretrando verso sud-est, lasciando spazio all’ingresso di correnti cicloniche atlantiche. Nel fine settimana si avranno i primi annuvolamenti, progressivamente più intensi; tra la sera di domenica e le prime ore di lunedì il passaggio di una saccatura porterà un episodio con precipitazioni diffuse, più consistenti tra Prealpi e pedemontana; al suo seguito il tempo resterà variabile, a tratti instabile“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi sereno o poco nuvoloso per velature; possibili foschie o locali nebbie dalla serata sulla bassa pianura. Temperature diurne stazionarie, o in lieve diminuzione in alta montagna. Venti in quota deboli/moderati meridionali, altrove variabili con brezze lungo la costa e nelle valli.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte; possibili foschie o locali nebbie tra la notte ed il primo mattino in pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Pressoché stazionarie.

Venti: In quota deboli/moderati dai settori meridionali. Altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa e nelle valli.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Domenica 9 fino al mattino sereno o poco nuvoloso, con possibili foschie o locali nebbie in pianura. Nel corso della giornata nuvolosità in aumento fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso dalla sera.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, ma con probabilità di precipitazioni locali o sparse di modesta entità in aumento in serata a partire dalle zone sud-occidentali fino a medio-bassa (25-50%). Limite neve intorno a 1400-1600 m.

Temperature: Minime in rialzo nelle valli e sulla pianura centro-occidentale, senza notevoli variazioni o in locale lieve calo altrove. Massime prevalentemente in diminuzione.

Venti: In quota dai settori meridionali da deboli/moderati in intensificazione fino a moderati/tesi; nelle valli variabili. In pianura inizialmente deboli variabili; dalla mattina tendenti a disporsi dai quadranti orientali dapprima deboli poi in intensificazione fino a moderati o anche stesi in serata specie lungo la costa e sulle zone meridionali.

Mare: Da quasi calmo a poco mosso in serata.

Lunedì 10 nella prima metà della giornata tempo perturbato con alta probabilità di precipitazioni diffuse, più consistenti tra Prealpi e pedemontana; dalle ore centrali annuvolamenti irregolari alternati a schiarite e precipitazioni quasi del tutto assenti. Limite della neve intorno ai 1100-1400 m. Temperature in rialzo nei valori minimi e in pianura anche le massime.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 11 è atteso tempo variabile con annuvolamenti irregolari e possibili temporanee schiarite; probabili precipitazioni sparse e discontinue; limite della neve a circa 1300-1500 m. Temperature senza notevoli variazioni o in locale diminuzione.

