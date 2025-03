“Le previsioni sul riscaldamento globale vanno riviste”: lo studio

MeteoWeb

Le previsioni sul riscaldamento globale sono state sottostimate e vanno riviste per valutare i reali effetti del cambiamento climatico. È quanto emerge da uno studio del Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), pubblicato su Environmental Research Letters. Christine Kaufhold, autrice principale della ricerca spiega: “il nostro studio dimostra che anche negli scenari di emissione tipicamente considerati ‘sicuri’, in cui il riscaldamento globale è generalmente ritenuto al di sotto dei 2°C, i feedback del clima e del ciclo del carbonio, come lo scioglimento del permafrost, potrebbero portare ad aumenti di temperatura sostanzialmente al di sopra di questa soglia. Abbiamo scoperto che il picco di riscaldamento potrebbe essere molto più alto di quanto previsto in precedenza in scenari di emissioni da basse a moderate”.

Per gli autori dello studio, la maggior parte degli studi sono troppo a breve termine per catturare il picco di riscaldamento, poiché terminano entro il 2100 o il 2300. Eseguendo simulazioni più lunghe e incorporando tutti i principali feedback del ciclo del carbonio, incluso il ciclo del metano, i ricercatori sono stati in grado di valutare il potenziale riscaldamento aggiuntivo da questi feedback e stimare il possibile picco di riscaldamento.

Le simulazioni dello studio considerano un intervallo di sensibilità climatiche all’equilibrio (ECS) tra 2 e 5°C, definito “molto probabile” dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). L’ECS è una misura critica nella scienza del clima, che stima l’aumento della temperatura globale associato a un raddoppio delle concentrazioni di CO 2 .

Il ruolo dell’ECS

“I nostri risultati mostrano che l’obiettivo dell’accordo di Parigi è raggiungibile solo in scenari di emissioni molto basse e se l’ECS è inferiore alle attuali migliori stime di 3°C“, afferma lo scienziato PIK Matteo Willeit, coautore dello studio. “Se l’ECS supera i 3°C, la riduzione del carbonio deve accelerare ancora più rapidamente di quanto si pensasse in precedenza per mantenere l’obiettivo di Parigi a portata di mano“.

Il documento evidenzia l’importante ruolo che l’ECS svolge nel plasmare i futuri risultati climatici, rivelando al contempo i rischi di non riuscire a stimare accuratamente l’ECS. “La nostra ricerca lo rende inequivocabilmente chiaro: le azioni di oggi determineranno il futuro della vita su questo pianeta per i secoli a venire“, conclude il direttore del PIK Johan Rockstrom, coautore del documento. “La finestra per limitare il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C si sta rapidamente chiudendo. Stiamo già vedendo segnali che il sistema terrestre sta perdendo resilienza, il che potrebbe innescare feedback che aumentano la sensibilità climatica, accelerano il riscaldamento e aumentano le deviazioni dalle tendenze previste. Per garantire un futuro vivibile, dobbiamo intensificare urgentemente i nostri sforzi per ridurre le emissioni. L’obiettivo dell’accordo di Parigi non è solo un obiettivo politico, è un limite fisico fondamentale”.

