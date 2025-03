Primavera astronomica, l’equinozio visto dallo spazio

MeteoWeb

Ieri, giovedì 20 marzo, è stato il giorno dell’equinozio di primavera: la natura sta tornando alla vita dopo il letargo invernale. L’equinozio di primavera è il giorno in cui il centro del Sole, nel suo moto apparente lungo l’eclittica, attraversa l’equatore celeste. Nell’emisfero settentrionale inizia la primavera astronomica, mentre in quello meridionale inizia l’autunno astronomico. L’immagine in alto, fornita da Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, mostra come appariva il nostro pianeta dallo spazio ieri mattina. La linea terminatrice attraversa i poli geografici della Terra perpendicolarmente all’equatore terrestre; è chiaramente visibile una zona crepuscolare quasi verticale.

L’immagine è stata cattura dai satelliti “EleKtro-L” e “Arktika-M”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.