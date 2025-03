Prodotti monouso essenziali per l’igiene: il parere degli esperti al webinar Knowlex

MeteoWeb

Un illustre gruppo di esperti ha partecipato a un webinar ospitato da Knowlex per esplorare il ruolo dei prodotti monouso nel controllo delle infezioni e nell’igiene, in particolare negli ambienti sanitari e nelle cucine commerciali. Alla sessione hanno partecipato la professoressa Katie Laird, docente di microbiologia, responsabile dell’Infectious Disease Research Group ed esperta di malattie infettive e tessili presso la De Montfort University; il professor Mark Wilcox OBE, microbiologo di fama internazionale ed esperto di infezioni da C. difficile presso l’NHS England; ed Emma Brookes , responsabile di Soft FM e strategia presso l’NHS England.

Il panel ha condiviso le proprie opinioni sulle complessità del controllo delle infezioni in questi ambienti critici, concentrandosi in particolare sulle sfide e sui vantaggi dell’utilizzo di articoli monouso, come gli asciugamani di carta, per prevenire la diffusione delle infezioni.

Emma Brookes ha sottolineato che, sebbene non esista una soluzione adatta a tutti, gli asciugamani di carta di alta qualità sono l’opzione più efficace per l’asciugatura delle mani nei bagni. Ha sottolineato l’importanza di investire in prodotti di qualità superiore per garantire elevati standard di igiene e ridurre al minimo la trasmissione batterica.

La professoressa Katie Laird, con la sua profonda competenza in malattie infettive e tessuti, ha fornito una prospettiva unica sui materiali utilizzati nei prodotti per l’igiene. Ha spiegato come la comprensione dell’intersezione tra tessuti e malattie infettive sia fondamentale per selezionare i prodotti più efficaci per il controllo delle infezioni. Il suo ruolo di responsabile dell’Infectious Disease Research Group e la sua conoscenza specialistica dei tessuti le hanno permesso di evidenziare come materiali e processi di produzione specifici possano avere un impatto sull’efficacia delle soluzioni igieniche nella prevenzione della diffusione delle infezioni.

Il professor Mark Wilcox OBE ha condiviso le sue intuizioni sul controllo delle infezioni da un punto di vista microbiologico. La sua vasta esperienza, inclusi studi sulla trasmissione di virus, quando si utilizzano diversi metodi di asciugatura delle mani, ha rafforzato la complessità della trasmissione delle infezioni e la necessità di pratiche basate sull’evidenza quando si selezionano prodotti per l’igiene sia negli ambienti sanitari che in quelli delle cucine commerciali. Il webinar si è concluso con il consenso che i prodotti monouso sono essenziali per il controllo delle infezioni e la pulizia. Tutte le scelte devono essere attentamente considerate in un approccio multidisciplinare, ponderando fattori come qualità, impatto ambientale e costo. Gli esperti hanno concordato che l’operatore sanitario deve prendere decisioni informate supportate dalla ricerca per ottenere i migliori risultati in materia di igiene.

