Progetti sostenibili, gli studenti protagonisti con idee imprenditoriali green: come candidarsi

La MAGICA Summer School presso l’H-FARM Campus offre un’opportunità unica per sviluppare progetti imprenditoriali sostenibili, ispirati agli SDG delle Nazioni Unite e alla strategia Global Gateway dell’UE, combinando idee innovative con tecnologie emergenti. La Summer School è organizzata dal CMCC. Il Campus H-FARM di Venezia, Italia, ospiterà la MAGICA PROJECT SUMMER SCHOOL dal 7 all’11 luglio 2025. Il programma sarà condotto interamente in inglese ed è aperto a studenti di età compresa tra 18 e 24 anni interessati all’innovazione e alla transizione climatica in Europa.

Gli studenti saranno “protagonisti dell’innovazione” creando 5 prototipi di idee imprenditoriali green, che potrebbero spaziare da un’app, a un agente AI, un sito web, un chatbot assistente virtuale o altro. Per candidarsi, inviare CV e lettera di presentazione con un’idea di startup legata al clima seguendo le istruzioni al sito MAGICA Summer School. Le candidature saranno esaminate su base continuativa.

Programma

Ogni pomeriggio gli studenti prenderanno parte a dei “laboratori di accelerazione” dove riceveranno formazione e collaboreranno all’accelerazione delle cinque idee prototipo che saranno selezionate durante il primo giorno della Summer School.

7 luglio – Analisi di mercato (inizio ore 14:00)

8 luglio – Progettazione del modello di business

9 luglio – Ideazione di prodotti/servizi

10 luglio – Prototipazione digitale e sviluppo MVP

11 luglio – Pitching e presentazione finale alla giuria

Sono disponibili 20 borse di studio complete, finanziate da Horizon Europe.

