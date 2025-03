Il progetto per rilanciare il turismo montano del Mezzogiorno alla fiera ITB Berlin 2025

MeteoWeb

La fiera ITB Berlin 2025 ha rappresentato un’importante vetrina internazionale per HighWellness – South Italy, il progetto che punta a rilanciare il turismo montano del Mezzogiorno attraverso strategie innovative e sostenibili. Durante la manifestazione, buyer, tour operator e professionisti del settore turistico hanno avuto l’opportunità di scoprire una visione che coniuga natura, cultura ed enogastronomia con un modello di sviluppo turistico attento alla valorizzazione del territorio e alla tutela ambientale. L’evento ha segnato quindi il debutto ufficiale a livello internazionale del progetto finanziato dal Ministero del Turismo, che mira alla valorizzazione dei territori montani del Sud Italia attraverso la creazione una piattaforma digitale innovativa capace di mettere in rete gli operatori del settore turistico, favorendo sinergie strategiche e un modello di gestione integrato.

“L’obiettivo è rispondere alle nuove tendenze del turismo internazionale, sempre più orientato verso la destagionalizzazione, la sostenibilità, il turismo open air, la disconnessione digitale e il turismo rigenerativo, una modalità di viaggio che non solo consente al turista di vivere un’esperienza autentica, ma contribuisce attivamente alla tutela e alla valorizzazione dell’ecosistema naturale e sociale”, si legge nella nota.

I dettagli

Un elemento chiave della strategia di HighWellness – South Italy è l’integrazione territoriale, che vede già l’adesione di importanti realtà come il Parco Nazionale della Sila, il Parco Nazionale del Pollino, il Parco Nazionale dell’Aspromonte e il Parco Regionale delle Serre. Questi parchi rappresentano il cuore pulsante del progetto, valorizzando la biodiversità, la cultura e le tradizioni locali attraverso un’offerta turistica sostenibile e innovativa.

“La Germania si conferma un mercato strategico per l’Italia, essendo il primo Paese per numero di turisti stranieri che scelgono il Bel Paese per le proprie vacanze. Il pubblico tedesco ha mostrato particolare interesse per le proposte di HighWellness – South Italy, in linea con la crescente domanda di esperienze immersive nella natura e viaggi che favoriscano il benessere psicofisico.

A rendere ancora più coinvolgente la presenza del progetto alla fiera, è stata l’organizzazione di una degustazione di eccellenze enogastronomiche calabresi, che ha permesso ai visitatori di assaporare i prodotti tipici del territorio. Anche per il turismo enogastronomico, la Germania si posiziona tra i principali mercati di riferimento, confermando il forte potenziale di attrazione dell’offerta culinaria del Sud Italia.

La fiera ITB Berlin 2025 ha rappresentato dunque un importante trampolino di lancio per HighWellness – South Italy, segnando l’inizio di un percorso ambizioso che mira a trasformare la montagna del Mezzogiorno in una destinazione d’eccellenza nel panorama del turismo sostenibile internazionale”, si legge nel comunicato.

