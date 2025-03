Il progetto per il trasporto di materiali biologici con i droni in zone difficilmente raggiungibili

MeteoWeb

Sacche di sangue e materiale biologico trasportate nelle isole, in zone montane, portuali ed in luoghi difficilmente raggiungibili grazie al progetto Aetos di Unmanned4you, azienda nata con l’obiettivo di portare innovazione nel settore dei trasporti e del delivery, ed anche della surveillance, search & rescue (SAR) e del monitoraggio ambientale, con un focus forte in ambito sanitario e all’utilizzo di droni di FlyingBasket, tech company innovativa altoatesina diventata, in pochi anni, player globale nella progettazione e sviluppo di droni cargo per la logistica. Alla fiera LetExpo a Verona, (Padiglione 4, stand F3) giunta alla sua quarta edizione ed in programma dall’11 al 14 di marzo, sarà esposto il drone FB3, un drone cargo progettato per rivoluzionare il trasporto aereo di carichi pesanti. Con una capacità di sollevamento fino a 100 kg, questo velivolo elettrico è la soluzione ideale per il trasporto di materiali in aree remote, difficili da raggiungere o prive di infrastrutture tradizionali come strade e gru. L’FB3 è stato sviluppato per supportare settori come energia, edilizia, logistica e protezione civile, offrendo una soluzione innovativa per il trasporto rapido ed efficiente di attrezzature e materiali.

“Questo tipo di soluzione abbatte costi ed impatto ambientale ed è coerente con un percorso sostenibile e di efficienza: vengono così rese più accessibili le comunità isolate geograficamente, quelle insulari, montane e quelle difficilmente raggiungibili. Il progetto Aetos riduce i costi, i tempi ed aumenta la qualità ed integrità del servizio, nel rispetto dell’ambiente, facendo risparmiare tanta produzione di CO₂ e mantiene integre le proprietà del materiale trasportato”, si legge in un comunicato.

