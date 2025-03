La proposta di legge per limitare il numero di orsi: preoccupazione per sicurezza e allevamenti

MeteoWeb

Il ministro lettone dell’Agricoltura lettone, Armands Krauze, ha comunicato oggi che il suo dicastero intende discutere una proposta di legge per la limitazione del numero di orsi presenti in Lettonia. Krauze ha ricordato che la rapida crescita del numero di orsi nel Paese, cresciuto negli ultimi 25 anni da pochi esemplari a più di 120, rappresenta una minaccia sia per la popolazione che per gli allevamenti. In Lettonia la caccia all’orso è al momento vietata.

