La proposta di Friedrich Merz sulla condivisione della deterrenza nucleare

Il prossimo Cancelliere tedesco Friedrich Merz esprime il suo auspicio di avviare colloqui con Francia e Gran Bretagna per condividere il loro deterrente nucleare, ma non in sostituzione della protezione nucleare Usa in Europa. “Condividere armi nucleari è una questione di cui dobbiamo parlare. Dobbiamo diventare più forti con la deterrenza nucleare. Dobbiamo parlare con entrambi i Paesi, anche dalla prospettiva di complementare lo scudo protettivo americano che ovviamente vogliamo che sia mantenuto”, ha affermato in una intervista all’emittente Deutschlandfunk.

