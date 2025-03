Proseguono gli attacchi hacker, nel mirino enti locali e trasporti

MeteoWeb

Proseguono gli attacchi hacker ai siti italiani: nel mirino ancora una volta gli enti locali e il settore dei trasporti, tra cui i siti di Comuni di Roma, Milano, Catania e Verona e delle Regioni Lazio, Piemonte, Puglia e Valle d’Aosta. Gli attacchi degli hacker filorussi di Noname057 (16), di tipo DDoS (Distributed Denial of Service), non hanno prodotto alcun effetto e i siti sono raggiungibili. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale sta monitorando la situazione.

