Protezione avanzata e connettività di alta qualità a bordo della Amerigo Vespucci

Nexim, azienda leader del settore telco, ha fornito il proprio supporto tecnologico alla prima tappa italiana del prestigioso Tour mondiale della Amerigo Vespucci, svoltasi lungo la Riva del Mandracchio a Trieste il 2 e 3 marzo. Nexim ha puntato sulla cybersecurity per garantire la sicurezza delle comunicazioni e delle operazioni digitali durante l’evento. Il nostro Security Operation Center (SOC) ha monitorato e mitigato numerosi attacchi, soprattutto provenienti dalla Russia, proteggendo la rete e assicurando che l’evento si svolgesse senza interruzioni o compromissioni. La protezione avanzata è stata un elemento cruciale, soprattutto considerando l’importanza militare della nave scuola della Marina Militare Italiana, la Amerigo Vespucci. Nell’ambito di questo evento, inoltre, Nexim ha fornito soluzioni avanzate di connettività, garantendo una connessione internet stabile, veloce e sicura, essenziale per il corretto svolgimento delle attività della giornata.

La Amerigo Vespucci, rientrata in Italia dopo 20 mesi di navigazione intorno al mondo, ha attraccato al Porto di Trieste, accogliendo migliaia di visitatori, giornalisti, autorità e appassionati della storica nave. Per l’occasione, è stato allestito anche il “Villaggio IN Italia”, un luogo di racconto e condivisione dell’esperienza del Tour Mondiale e del Villaggio Italia, che ha celebrato le eccellenze del Made in Italy.

Per un evento di tale portata, la tecnologia è risultata cruciale per garantire una comunicazione fluida e in tempo reale. In particolare, Nexim ha gestito la distribuzione del WiFi all’interno della portaerei Trieste e dell’intero Villaggio, realizzando una dorsale a 10 gigabit che ha coperto l’intero Porto, potenziando significativamente le infrastrutture digitali della zona.

Connettività senza interruzioni per un evento di alto profilo

Nexim ha messo a disposizione la sua esperienza nell’ottimizzazione delle soluzioni di connettività per eventi di grande rilevanza, rispondendo alle esigenze specifiche della tappa triestina. Grazie all’implementazione di una rete dedicata, Nexim ha assicurato che il flusso di informazioni tra il team di organizzatori, le autorità locali, i giornalisti e il pubblico fosse costante e senza interruzioni, facilitando anche la copertura in diretta delle attività. Tra gli eventi di punta, le visite a bordo della nave, i momenti di incontro con i cadetti della Marina e le cerimonie ufficiali hanno beneficiato della costante disponibilità di connessione internet. Inoltre, Nexim ha permesso la trasmissione di immagini e video in tempo reale, creando un ponte digitale tra il pubblico presente a Trieste e quello che ha seguito l’evento da remoto, garantendo un’esperienza interattiva e coinvolgente anche per chi non era fisicamente presente.

Una tecnologia al servizio della tradizione

“La nostra collaborazione con il Tour Amerigo Vespucci è un’opportunità unica per dimostrare come la connettività possa integrarsi perfettamente con eventi che celebrano la nostra tradizione e la nostra storia”, ha dichiarato Mirko Bertucci, CFO di Nexim. “Siamo stati felici di poter offrire il nostro supporto per assicurare che la tappa di Trieste si svolgesse con la massima efficienza, garantendo una connessione internet sicura e stabile, che ha permesso la gestione ottimale della comunicazione e la diffusione dei contenuti in tempo reale”.

Nexim: un partner tecnologico per eventi di alto livello

La partecipazione al Tour Amerigo Vespucci conferma l’impegno di Nexim nel supportare eventi complessi con soluzioni tecnologiche avanzate. La società continua a posizionarsi come un partner di riferimento per le organizzazioni che necessitano di infrastrutture di connettività di alta qualità, sia in ambito corporate che in contesti pubblici di grande portata.

