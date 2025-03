Putin aggiorna sull’andamento della guerra: la Russia avanza nel sud-est dell’Ucraina

MeteoWeb

Il presidente russo Vladimir Putin ha fornito un aggiornamento significativo sull’andamento del conflitto in Ucraina, dichiarando che le forze armate russe controllano ora la maggior parte dei territori contesi nel sud-est del Paese. Durante un intervento ufficiale, Putin ha affermato: “le truppe russe hanno liberato più del 70% del territorio di Donetsk, Zaporozhye e Kherson, e il 99% di Lugansk. Stiamo gradualmente, non così rapidamente come alcuni vorrebbero, ma ci stiamo comunque muovendo con perseveranza e sicurezza verso il raggiungimento di tutti gli obiettivi dichiarati all’inizio di questa operazione”.

“Ho detto di recente: raggiungeremo gli obiettivi. Ho motivo di credere che li raggiungeremo”, ha aggiunto Putin, ribadendo la determinazione del Cremlino a proseguire l’operazione militare fino al conseguimento di ciò che è stato definito come il completamento degli obiettivi strategici russi.

Un conflitto ancora in evoluzione

Le parole del presidente russo arrivano in un momento in cui il conflitto continua a evolversi. L’affermazione del controllo del 99% del territorio di Lugansk e di oltre il 70% nelle altre regioni del Donbass e del sud rappresenta una rivendicazione importante per la propaganda interna russa, mentre la comunità internazionale osserva con preoccupazione l’escalation prolungata del conflitto.

