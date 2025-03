Putin inaugura un sottomarino nucleare dotato di missili ipersonici | VIDEO

MeteoWeb

Putin ha varato ufficialmente il Perm, un sottomarino a propulsione nucleare di classe Yasen-M, una versione modernizzata della serie della classe Yasen progettata per ruoli multiuso, tra cui la guerra antisommergibile e gli attacchi con missili da crociera. Ciò che distingue il Perm è la sua designazione come primo sottomarino a propulsione nucleare della sua classe ad essere equipaggiato con missili da crociera ipersonici Zircon come caratteristica standard. Questi missili, noti per la loro velocità, in grado di superare Mach 9 (circa 11.000 km/h) e una portata fino a 900 km (560 miglia), sono progettati per essere difficili da intercettare a causa delle loro capacità ipersoniche e della traiettoria di volo di manovra. Ciò segna un notevole progresso negli armamenti lanciati da sottomarini della Russia, migliorando la sua deterrenza strategica e le sue capacità di attacco.

Il design del Perm è stato leggermente modificato rispetto ai suoi predecessori della serie Yasen-M per ospitare questo tipo di missili. Il sottomarino è il sesto delle serie Yasen e Yasen-M, costruito presso il cantiere navale Sevmash vicino a Murmansk, una struttura rinomata per la costruzione della flotta di sottomarini nucleari della Russia. Durante la sua visita a Murmansk, Putin ha anche ispezionato l’Arkhangelsk, un altro sottomarino Yasen-M, e ha visitato l’impresa Atomflot, che gestisce la flotta di rompighiaccio nucleari della Russia, sottolineando l’importanza strategica della regione artica per le ambizioni militari ed economiche della Russia.

Putin inaugura un sottomarino nucleare

