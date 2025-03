Putin riaccende la tensione sull’Artico: “nessuna minaccia dalla Russia, ma difenderemo la sovranità”

MeteoWeb

La querelle sulla Groenlandia continua a tenere banco. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha dichiarato: “i piani degli Stati Uniti per l’annessione della Groenlandia risalgono agli anni ’60 del XIX secolo. La Russia non ha mai minacciato nessuno nell’Artico, ma difenderà saldamente la propria sovranità. I paesi della NATO considerano sempre più l’Artico come una base per il conflitto, con i nuovi arrivati – Finlandia e Svezia – particolarmente attivi. La Russia deve introdurre rompighiaccio di nuova generazione e rafforzare la propria posizione in questo settore”. Putin ha aperto alla possibilità di “progetti congiunti” nell’Artico con i paesi occidentali, se mostreranno interesse per tali iniziative. E’ quanto riporta TASS.

