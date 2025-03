Quando cade Pasqua 2025? Un evento astronomico raro ritarda la festività

MeteoWeb

Pasqua 2025 sarà celebrata il 20 aprile, una delle date più tardive degli ultimi anni. Ma perché la data della festività cambia ogni anno? E perché nel 2025 cade così tardi? La risposta risiede nei complessi meccanismi dell’astronomia e, in particolare, nel moto della Luna attorno alla Terra. Una rara eclissi totale di Luna, nota come “Luna di Sangue”, che avverrà tra il 13 e il 14 marzo 2025, è il principale responsabile di questo slittamento.

Quando cade Pasqua 2025, come si calcola la data

A differenza del Natale, che ha una data fissa il 25 dicembre, la Pasqua è una festività mobile e segue un criterio astronomico ben preciso. La regola base per il calcolo è la seguente: la Pasqua cade la prima domenica successiva alla prima Luna Piena che si verifica il 21 marzo o dopo questa data.

Nel 2025, l’equinozio di primavera si verifica il 20 marzo. Tuttavia, la Luna Piena precedente, quella dell’eclissi lunare totale del 13-14 marzo, cade prima dell’equinozio e non viene quindi considerata per il calcolo pasquale. La successiva luna piena sarà il 13 aprile, nota come “Luna Pasquale” o “Pink Moon”. Di conseguenza, la prima domenica successiva, il 20 aprile, sarà il giorno di Pasqua.

Nel 2024, la Pasqua è caduta il 31 marzo, mentre nel 2025 il ritardo sarà di quasi 3 settimane a causa del particolare allineamento lunare.

Il ruolo della Luna nei calendari religiosi

Non è solo la Pasqua cristiana a seguire le fasi lunari. Molte altre festività religiose nel mondo sono regolate dai calendari lunari o lunisolari:

Capodanno cinese : basato sul calendario lunare, nel 2025 è caduto il 29 gennaio , dando inizio all’ Anno del Serpente ;

: basato sul calendario lunare, nel 2025 è caduto il , dando inizio all’ ; Ramadan : il mese sacro islamico inizia con la comparsa della Luna crescente. Nel 2025, il 1° marzo ha segnato l’inizio del digiuno, che si concluderà con l’ Eid al-Fitr alla successiva Luna crescente.

: il mese sacro islamico inizia con la comparsa della Luna crescente. Nel 2025, il 1° marzo ha segnato l’inizio del digiuno, che si concluderà con l’ alla successiva Luna crescente. Pasqua ebraica (Pesach): cade il 15° giorno del mese di Nisan, coincidente con la Luna Piena. Nel 2025, sarà celebrata dal 13 al 20 aprile.

Questo legame tra il ciclo lunare e le festività dimostra come l’astronomia influenzi profondamente le tradizioni culturali e religiose.

Una Pasqua sincronizzata per cattolici e ortodossi

Di solito, la Pasqua ortodossa e quella cattolica cadono in date diverse perché vengono calcolate usando calendari differenti:

Il calendario gregoriano (usato dalla Chiesa cattolica e dalla maggior parte delle chiese protestanti);

(usato dalla Chiesa cattolica e dalla maggior parte delle chiese protestanti); Il calendario giuliano (utilizzato dalla Chiesa ortodossa).

Tuttavia, nel 2025, le due tradizioni si allineano: anche la Chiesa ortodossa celebrerà la Pasqua il 20 aprile, evento che non accadeva dal 2017.

L’eclissi lunare di marzo 2025: un evento spettacolare

Oltre a determinare la data della Pasqua, l’eclissi totale di Luna del 13-14 marzo 2025 sarà uno degli eventi astronomici più attesi dell’anno. La Luna piena di marzo, chiamata “Worm Moon”, attraverserà l’ombra della Terra, assumendo una spettacolare tonalità rossastra, fenomeno noto come “Luna di Sangue”.

L’eclissi durerà circa 65 minuti e sarà visibile in tutta l’America del Nord e del Sud. Questo evento celeste non solo influenzerà il calendario liturgico, ma regalerà anche agli appassionati di astronomia uno spettacolo mozzafiato.

Un intreccio tra scienza e religione

Pasqua 2025 offre un perfetto esempio di come scienza e religione si intreccino attraverso i secoli. Il moto della Luna e la sua relazione con l’equinozio di primavera determinano la data di una delle festività più importanti della cristianità. L’eccezionale allineamento lunare, con l’eclissi totale di marzo e la successiva Luna Pasquale di aprile, fa sì che la Pasqua venga celebrata il 20 aprile, sia dai cristiani cattolici che dagli ortodossi.

Nel frattempo, il cielo ci regalerà uno spettacolo unico: una Luna di Sangue che segnerà un momento di connessione tra astronomia, storia e fede.

