Quando il temporale lascia il segno: ecco le misteriose nubi mammatus

Nel cielo italiano, talvolta si presentano fenomeni atmosferici di rara bellezza che catturano l’attenzione anche dei meno esperti. Tra questi, le nubi mammatus rappresentano uno degli spettacoli più suggestivi e scenografici osservabili, soprattutto quando si manifestano con chiarezza al termine di un temporale. La loro comparsa è stata documentata anche nella giornata di ieri, quando alcuni scatti fotografici hanno immortalato le caratteristiche protuberanze che pendevano dalla base dell’incudine di un’imponente nube temporalesca, modellate e allungate dai forti venti in quota.

Le nubi mammatus, così chiamate per via della loro forma tondeggiante che richiama vagamente quella di una mammella, derivano il loro nome dal termine latino mamma. Queste formazioni si presentano come sacche o lobi penduli, visibili sotto la parte inferiore di nubi più estese, spesso cumulonembi associati a forti temporali. Hanno un aspetto a grappolo, talvolta inquietante, e sono in grado di occupare porzioni ampie di cielo, con un diametro che può arrivare fino a 3 chilometri e un’estensione verticale media intorno ai 500 metri. La loro durata è variabile: alcune mammatus si dissolvono in pochi minuti, altre resistono per ore.

Nonostante l’aspetto minaccioso, le nubi mammatus non sono di per sé foriere di pericoli diretti. Si tratta piuttosto di un indicatore visivo delle complesse dinamiche atmosferiche che avvengono nei pressi di un sistema temporalesco. Queste nubi si sviluppano infatti in presenza di condizioni atmosferiche molto particolari, come forti contrasti tra aria calda e fredda, umidità elevata nei bassi strati, e turbolenze generate dalla convezione. La loro formazione è spesso legata alla fase finale di un temporale, quando le correnti discendenti, ormai cariche di aria fredda, incontrano masse d’aria più calde e umide, generando le tipiche ondulazioni e protuberanze verso il basso.

In Italia, il fenomeno non è frequente, ma nemmeno rarissimo. Le nubi mammatus vengono avvistate in varie regioni, con segnalazioni ricorrenti soprattutto in Lombardia, tra Milano e Bergamo, così come in Veneto e in alcune aree della Sicilia. La Pianura Padana, grazie alla sua estensione e alla conformazione geografica, offre un’ottima visuale per osservare questi fenomeni nei momenti successivi a temporali estivi particolarmente intensi.

Sebbene non rappresentino un pericolo immediato per la popolazione, le nubi mammatus assumono una certa rilevanza in campo aeronautico. La loro presenza può indicare la persistenza di condizioni atmosferiche turbolente nelle vicinanze, suggerendo una maggiore prudenza per i voli, in particolare nella fase di avvicinamento o decollo. Tuttavia, per il territorio italiano, le implicazioni restano perlopiù limitate all’aspetto visivo e all’interesse scientifico e divulgativo.

Le nubi mammatus, dunque, incarnano perfettamente la doppia natura di molti fenomeni atmosferici: sono segnali delle forze complesse e potenti che animano l’atmosfera terrestre, ma al tempo stesso offrono uno spettacolo raro e mozzafiato. La loro osservazione, seppur fugace, continua ad affascinare studiosi, appassionati e fotografi, regalando brevi ma intensi momenti di meraviglia nel cielo sopra di noi.

