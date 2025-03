Randstad, i 12 profili più ricercati nel settore aerospaziale: dall’ingegnere elettronico al tecnico di manutenzione

MeteoWeb

Con un fatturato medio annuale di circa 18 miliardi di euro, il comparto aerospaziale continua la sua espansione in Italia e a livello mondiale, con una previsione di crescita sempre maggiore. In questo scenario Randstad Aerospace ha individuato i 12 profili più ricercati e strategici nel comparto aerospaziale. La nuova specializzazione di Randstad, all’interno di Randstad Operational, è attiva nell’affiancamento di clienti e talenti del settore aerospaziale ed aeronautico e può vantare un know how costruito negli anni con la diretta collaborazione con le principali aziende del settore.

Le competenze fondamentali richieste sono una combinazione tra quelle del settore aeronautico, legate soprattutto alla componente manifatturiera, e quelle dell’ambito spaziale, legate all’elettronica, ai servizi satellitari e ai software specifici. “L’industria italiana vanta una lunga tradizione nel mercato aerospaziale, con una forte presenza di grandi aziende di settore, centri di ricerca, università di eccellenza ed un indotto significativo”, dichiara Marco Ceresa, Group CEO Randstad Italia -. Tramite la Specialty Aerospace ci poniamo pertanto l’obiettivo di continuare ad ampliare le nostre soluzioni per aziende e talenti di un comparto solido e strategico, quello dell’aerospazio e dell’aeronautica, rinomato per innovazione, eccellenza tecnica e influenza internazionale”.

I 12 profili del comparto aerospaziale più ricercati dalla Specialty Aerospace di Randstad Operational

1) Ingegnere Aerospaziale: si occupa della progettazione di veicoli spaziali, satelliti e sistemi di lancio, lavorando sulla dinamica del volo, la propulsione, i materiali ad alta resistenza e la navigazione.

2)Ingegnere Aeronautico: si concentra sulla progettazione di aerei e sistemi di aviazione, affrontando problemi relativi alla fluidodinamica, alla sicurezza e all’efficienza dei velivoli.

3) Ingegnere elettronico: si specializza nella progettazione di circuiti elettronici e sistemi di comunicazione, sensoristica, radar, e altre tecnologie legate all’elettronica avanzata.

4) Ingegnere dei materiali: studia e sviluppa materiali innovativi, ad esempio per la resistenza termica e meccanica, applicabili in ambiti come la costruzione di aerei, navi spaziali, e altre strutture ad alta performance.

5) Ingegnere informatico: progetta e sviluppa software, sistemi di controllo e simulazioni, utilizzando linguaggi di programmazione e algoritmi per ottimizzare la gestione di dati complessi e il funzionamento dei sistemi.

6) Tecnico di test e controllo qualità: è un professionista responsabile di garantire che i componenti, i sistemi e le strutture aerospaziali rispettino gli standard di qualità e sicurezza richiesti

7) Tecnico di manutenzione aerospace: è il responsabile della manutenzione, riparazione e ispezione di velivoli, sistemi aerospaziali e componenti correlati, garantendo che siano operativi, sicuri e conformi agli standard di qualità e sicurezza

8) Tecnico stampa 3D e additive manufacturing: è un professionista specializzato nell’utilizzo di tecnologie avanzate di produzione additiva per realizzare componenti e strutture aerospaziali.

9) Montatore di Strutture Aeronautiche e Aerospaziali: è responsabile dell’assemblaggio di parti strutturali come fusoliere, ali, carlinghe e pannelli di supporto. Il suo lavoro garantisce l’integrità strutturale del mezzo, rispettando tolleranze molto strette e standard di qualità aerospaziali.

10) Operatore di Saldatura per Componenti Aerospaziali: è un tecnico specializzato nella realizzazione di giunzioni metalliche ad alta precisione su parti strutturali e meccaniche destinate a velivoli e strutture.

11) Operatore macchine utensili CNC: nel settore aerospaziale e aeronautico è un tecnico specializzato nella lavorazione di componenti meccanici di alta precisione utilizzati in aerei, elicotteri, droni e veicoli spaziali.

12)Addetto alla laminazione e materiali compositi: è una figura specializzata nella realizzazione e lavorazione di componenti strutturali in fibra di carbonio, fibra di vetro, kevlar e altri materiali compositi per aerei e veicoli spaziali.

