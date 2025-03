Ratto nella zuppa e insetto nel piatto: Sukiya sospende l’attività in migliaia di ristoranti

MeteoWeb

La catena di ristoranti giapponesi Sukiya chiuderà temporaneamente quasi tutti i suoi 2.000 negozi in Giappone dopo che è stato trovato un ratto in una zuppa di miso e un insetto in un altro piatto. Ad annunciarlo è la stessa catena di ristoranti giapponesi. Famosa per i suoi bowl di manzo Sukiya si è scusata in un comunicato per l’insetto trovato in un piatto in uno dei suoi ristoranti di Tokyo venerdì, due mesi dopo l’incidente del ratto in un altro ristorante.

“Sukiya ha deciso di chiudere temporaneamente tutti i ristoranti, ad eccezione di alcuni negozi nei centri commerciali, dal 31 marzo al 4 aprile, per adottare misure contro parassiti e insetti”, ha annunciato l’azienda. Secondo il quotidiano economico Nikkei, anche i negozi dei centri commerciali saranno chiusi non appena le condizioni tecniche lo permetteranno. La catena di fast food ha circa 1.970 negozi in tutto il Giappone.

Questo tipo di decisione è raro in Giappone, un Paese rinomato per i suoi elevati standard igienici, ma gli incidenti di intossicazione alimentare e i richiami di prodotti fanno occasionalmente notizia. Nel 2024, più di 100.000 confezioni di pane a fette sono state richiamate dopo il ritrovamento di pezzi di topo all’interno di due sacchetti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.