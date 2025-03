Il razzo europeo Spectrum spicca il volo: il decollo è un successo, ora si punta all’orbita

MeteoWeb

Il razzo europeo Spectrum, sviluppato e gestito da Isar Aerospace, ha preso il volo ieri dallo spazioporto di Andøya in Norvegia e ha volato per 30 secondi, lasciando la rampa di lancio e dimostrando che il veicolo di lancio può portare a termine una delle fasi più difficili del trasporto spaziale: il decollo. Il lanciatore a 2 stadi è alto 28 m, ha un diametro di 2 metri e, grazie ai suoi 10 motori, è progettato per lanciare payload i fino a 1000 kg in orbita terrestre bassa. Il volo ha consentito agli ingegneri di Isar Aerospace di analizzare tutti i dati necessari per mettere a punto il lanciatore Spectrum per un prossimo volo.

Spectrum è divenuto ieri il primo razzo orbitale a decollare dal suolo continentale europeo, segnando un passo storico per l’industria spaziale del Vecchio Continente. Fino a oggi, infatti, l’Europa ha fatto affidamento su basi di lancio extraeuropee, come il Centro Spaziale della Guyana Francese, per le missioni orbitali.

“Il nostro primo volo di prova ha soddisfatto tutte le nostre aspettative, ottenendo un grande successo“, ha affermato il CEO di Isar Aerospace Daniel Metzler, “Abbiamo avuto un decollo pulito, 30 secondi di volo e siamo persino riusciti a convalidare il nostro sistema di terminazione del volo“.

Storicamente, pochissimi razzi hanno raggiunto l’orbita al primo tentativo. Isar Aerospace era ben consapevole della sfida e ha delineato 6 tappe chiave per la missione. Il vero successo è misurato dalla quantità di dati raccolti durante il test, e non dal solo raggiungimento dell’orbita.

“Un volo di prova è esattamente questo: un test per raccogliere dati, imparare e migliorare. Tutto ciò che Isar Aerospace ha realizzato oggi è notevole e avranno molti dati da analizzare. Mi congratulo con i team per essere arrivati ​​fin qui e sono sicuro che presto vedremo il prossimo Spectrum sulla rampa di lancio pronto per il decollo del volo di prova 2“, ha affermato il Direttore generale dell’ESA Josef Aschbacher.

“Questo lancio di prova fornisce dati preziosi ed è un primo passo cruciale verso traguardi futuri: analizzare, imparare e migliorare. Sono certo che ISAR Aerospace tornerà più forte con un altro lancio presto“, ha affermato Toni-Tolker Nielsen, Direttore per il trasporto spaziale dell’ESA.

Isar Aerospace è un’azienda con sede in Germania che costruisce il suo lanciatore Spectrum in stabilimenti di produzione all’avanguardia che si affidano alla produzione interna.

Inizialmente supportata dal Business Incubation Centre dell’ESA, la società è supportata da 3 round di cofinanziamento da parte dell’ESA finora, come parte del programma Boost! che aiuta le iniziative commerciali che offrono servizi di trasporto verso lo Spazio, nello Spazio e di ritorno dallo Spazio. Il supporto dell’ESA seguirà le fasi di preparazione del 2° volo di prova del razzo Spectrum e l’ampliamento delle strutture di produzione presso la nuova sede centrale dell’azienda a Vaterstetten, in Germania.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.