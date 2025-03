Il razzo Spectrum verso il decollo, domani nuovo tentativo: l’Europa verso l’indipendenza spaziale

MeteoWeb

Il 24 marzo era in programma un evento storico per l’industria aerospaziale europea, con il primo lancio orbitale dalla terraferma del continente. Tuttavia, condizioni meteorologiche avverse hanno costretto Isar Aerospace a rinviare il decollo del razzo Spectrum. Ora, la società tedesca ha annunciato che una seconda finestra di lancio si aprirà il 27 marzo, a condizione che meteo, sicurezza e infrastruttura di lancio lo permettano.

Perché è un passo storico per l’Europa

Fino ad oggi, i lanci orbitali europei sono stati effettuati esclusivamente dalla base di Kourou, nella Guyana Francese, sotto la gestione dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Il debutto del razzo Spectrum dall’Andøya Spaceport, in Norvegia, segna un cambio di paradigma: un’Europa più autonoma e competitiva nel settore dei lanci spaziali.

L’inaugurazione di Andøya Spaceport nel 2023 ha segnato un momento chiave per l’industria aerospaziale europea. La base è stata progettata per supportare il crescente settore dei lanciatori privati e facilitare l’accesso allo Spazio, un campo attualmente dominato da colossi come SpaceX e Rocket Lab.

Caratteristiche del razzo Spectrum

Spectrum è un razzo a 2 stadi, alto 28 metri, progettato per trasportare carichi fino a 1.000 kg in orbita terrestre bassa (LEO). Le sue caratteristiche lo collocano tra l’Electron di Rocket Lab (17 metri) e il più grande Falcon 9 di SpaceX (70 metri). Il suo obiettivo è offrire un’opzione economica e flessibile per il crescente mercato dei piccoli satelliti.

Il primo stadio del razzo Spectrum è alimentato da 9 motori a turbopompa, che utilizzano ossigeno liquido e propano come propellenti. Questa scelta rappresenta una novità nel settore, garantendo un minor impatto ambientale rispetto ad altri combustibili tradizionali. Il secondo stadio, invece, è equipaggiato con un motore Aquila, progettato per multiple accensioni, consentendo manovre di precisione nell’inserimento orbitale.

Obiettivi della missione

Per il volo inaugurale, Isar Aerospace ha scelto di non trasportare carichi commerciali, concentrandosi interamente sul collaudo delle prestazioni del razzo. L’obiettivo principale è raccogliere dati cruciali per ottimizzare Spectrum in vista delle future missioni operative.

Storicamente, pochissimi razzi hanno raggiunto l’orbita al primo tentativo. SpaceX, Rocket Lab e altre aziende hanno effettuato più tentativi prima di ottenere un successo stabile. Isar Aerospace ha dunque un approccio realistico: il successo non sarà determinato solo dal raggiungimento dell’orbita, ma anche dalla qualità dei dati raccolti.

Le prospettive future del razzo Spectrum

Il lancio di Spectrum non è solo un test tecnologico, ma anche un banco di prova per la competitività dell’industria aerospaziale europea. Se il razzo si dimostrerà affidabile, Isar Aerospace potrebbe ritagliarsi un ruolo di primo piano nel mercato globale dei lanci di piccoli e medi satelliti.

L’azienda ha già firmato accordi significativi, tra cui una collaborazione con l’Agenzia Spaziale Norvegese per il lancio dei satelliti del programma Arctic Ocean Surveillance (AOS), destinati a migliorare il monitoraggio ambientale e la sicurezza marittima nell’Artico.

Inoltre, la crescente domanda di satelliti per telecomunicazioni, osservazione terrestre e monitoraggio climatico offre a Spectrum un vasto mercato di potenziali clienti. Se i costi di lancio rimarranno competitivi, Isar Aerospace potrebbe diventare un’alternativa credibile a SpaceX, soprattutto per le aziende europee che desiderano un accesso allo Spazio più vicino e indipendente dagli Stati Uniti.

Verso una nuova era per lo Spazio europeo

Nonostante il rinvio del primo tentativo, il progetto Spectrum rappresenta una svolta per l’Europa nello Spazio. Con il secondo tentativo di lancio programmato per il 27 marzo, l’industria aerospaziale europea si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia.

Se Spectrum riuscirà a dimostrare affidabilità e convenienza economica, Isar Aerospace potrebbe diventare un leader del settore, contribuendo all’ambizione europea di una maggiore autosufficienza spaziale. La sfida con giganti come SpaceX è ancora lunga, ma il futuro potrebbe riservare all’Europa un ruolo sempre più centrale nell’esplorazione e nello sviluppo dello Spazio.

