Le reazioni al discorso di Mattarella: la soddisfazione di Confagricoltura

“Le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono un elogio all’agricoltura e agli agricoltori, al loro lavoro che nel tempo ha portato l’Italia ai massimi livelli nel settore agroalimentare”. Lo afferma il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commentando l’intervento del capo dello Stato nell’ambito del Forum della cultura dell’olio e del vino: “un discorso che ci stimola a continuare e rafforzare il nostro impegno, a tutti i livelli, affinché l’agricoltura rimanga ‘il motore dell’integrazione europea’”.

“Il richiamo del Presidente della Repubblica al valore delle risorse agricole e alimentari emerso con forza in questi anni in ambito internazionale mette in luce l’attività incessante delle nostre imprese, andata sotto pressione durante la pandemia e l’invasione russa dell’Ucraina, ma sempre in grado di garantire solidità e resilienza al sistema agroalimentare europeo”, continua.

“L’attuale situazione mondiale ha aumentato le sfide per il nostro settore, che ha bisogno di nuovi approcci risolutivi rispetto alle minacce commerciali. Siamo grati quindi anche per il richiamo del Presidente Mattarella alle istituzioni, affinché sostengano le forze produttive”, conclude Giansanti.

