Record nella comunicazione quantistica: stabilito il collegamento più lungo tra satellite e Terra

Un team internazionale di scienziati ha realizzato un nuovo primato nella comunicazione quantistica satellitare, dimostrando la distribuzione di chiavi quantistiche (QKD) su una distanza intercontinentale di 12.900 km tra Sudafrica e Cina. Lo studio, pubblicato su Nature, è stato condotto dal gruppo di Juan Yin dell’University of Science and Technology of China e da Yaseera Ismail della Stellenbosch University.

Utilizzando il microsatellite Jinan-1 e stazioni terrestri mobili, i ricercatori hanno generato chiavi crittografiche sicure in tempo reale. Il Sudafrica, grazie alle condizioni atmosferiche favorevoli, ha permesso di raggiungere un tasso di 1,07 milioni di bit sicuri per passaggio satellitare, superando i limiti delle tradizionali reti in fibra ottica.

Jinan-1, lanciato nel 2022 con una massa inferiore a 100 kg, utilizza tecnologie miniaturizzate per la preparazione degli stati quantistici e un sofisticato sistema di controllo d’assetto per stabilizzare i collegamenti ottici. Le stazioni mobili dispiegate a Stellenbosch e in Cina hanno sfruttato l’ottima trasparenza atmosferica per minimizzare la perdita di fotoni.

Questo risultato segna un passo avanti verso la realizzazione di reti quantistiche globali sicure, con applicazioni cruciali per la sicurezza informatica, la difesa e il settore finanziario. La collaborazione tra Cina e Sudafrica dimostra il valore delle sinergie internazionali nella ricerca quantistica, accelerando lo sviluppo di costellazioni di microsatelliti per una comunicazione a prova di intercettazione.

