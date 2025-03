Regno Unito: da mercoledì visto di ingresso per i cittadini europei

MeteoWeb

A partire dal 2 aprile, i cittadini europei dovranno richiedere un visto elettronico obbligatorio per entrare nel Regno Unito. Il nuovo sistema, noto come ETA (Electronic Travel Authorisation), è stato introdotto per rafforzare la sicurezza alle frontiere britanniche. L’ETA, che sarà disponibile a partire da mercoledì, può essere acquistato online per 10 sterline (circa 12 euro), ma dal 9 aprile il prezzo aumenterà a 16 sterline. La richiesta può essere effettuata tramite un’app per smartphone o il sito web del governo, con una durata di pochi minuti per la maggior parte delle domande.

Questo sistema, simile all’ESTA degli Stati Uniti, è già in uso per i cittadini di Paesi come Stati Uniti e Canada dal gennaio scorso. Il permesso consente soggiorni di massimo 6 mesi e ha una validità di 2 anni. L’ETA sarà obbligatorio per i cittadini di circa 30 Paesi europei, tra cui tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, ad eccezione dell’Irlanda. La novità non si applica ai residenti nel Regno Unito o a chi possiede già uno status di immigrazione britannico. Il governo britannico spera che questa digitalizzazione migliori la sicurezza e faciliti i controlli alle frontiere.

