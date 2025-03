Regolamentare, non vietare: la chiave per un Etna accessibile e sicuro

MeteoWeb

L’Etna, con la sua attività incessante, rappresenta una sfida continua per la gestione del territorio e la sicurezza di chi lo vive o lo visita. Affrontare il fenomeno con divieti e restrizioni non può essere la soluzione definitiva; al contrario, è necessario adottare un approccio più equilibrato e funzionale, che coniughi tutela e accessibilità, sicurezza e conoscenza. La presenza di presidi di controllo nei principali punti di accesso al vulcano potrebbe essere una strategia efficace per garantire una gestione più responsabile. Figure qualificate, capaci di monitorare la situazione e fornire informazioni aggiornate, rappresenterebbero un punto di riferimento fondamentale per chiunque voglia avvicinarsi all’Etna in condizioni di sicurezza.

In questo contesto, è essenziale operare una distinzione chiara tra coloro che possiedono l’esperienza e la preparazione necessaria per affrontare il vulcano e chi, invece, si avvicina in maniera improvvisata, esponendosi a rischi evitabili. Restrizioni generalizzate penalizzano indiscriminatamente tutti gli appassionati e i professionisti del settore, mentre un sistema di accesso regolamentato in base alle competenze consentirebbe una gestione più razionale e meno rigida.

Una collaborazione sinergica tra guide esperte, enti di ricerca e protezione civile potrebbe garantire un equilibrio tra sicurezza e fruibilità del vulcano, evitando eccessi di rigidità che rischiano di compromettere un’esperienza che, se ben gestita, può rivelarsi altamente formativa. La regolamentazione dell’uso dei social media in relazione alle eruzioni rappresenta un altro elemento chiave. Le immagini e i video diffusi senza adeguata consapevolezza spesso contribuiscono a creare una percezione distorta del fenomeno, alimentando la spettacolarizzazione a discapito della sicurezza. Campagne di sensibilizzazione mirate potrebbero contrastare questa tendenza, promuovendo una narrazione più responsabile e consapevole del vulcano.

L’educazione e la diffusione di una cultura del rispetto nei confronti dell’Etna dovrebbero rappresentare la base di ogni strategia di gestione futura. Informare adeguatamente chi si avvicina al vulcano non solo riduce i rischi, ma contribuisce anche a valorizzare il patrimonio naturale e culturale che esso rappresenta. Il fine non deve essere quello di imporre divieti, ma piuttosto di creare le condizioni per cui chi è realmente preparato possa vivere l’esperienza del vulcano in sicurezza e con il giusto grado di consapevolezza.

L’Etna è un patrimonio straordinario, che merita di essere tutelato senza inutili rigidità e senza alimentare conflitti tra guide, appassionati e istituzioni. Il dibattito non deve trasformarsi in una contrapposizione tra categorie, ma deve concentrarsi sul riconoscimento e sulla valorizzazione dei diversi ruoli e competenze coinvolti nella gestione del vulcano. La chiave per il futuro non è nelle limitazioni, ma nella formazione e nella responsabilità condivisa. Non si può permettere che le misure emergenziali diventino la norma; al contrario, è necessario sviluppare un modello di gestione che garantisca sicurezza senza compromettere l’accessibilità.

L’Etna continuerà a offrire spettacoli straordinari, ma la vera scelta è nelle mani di chi lo vive e lo amministra: affrontarlo con superficialità o con la consapevolezza che il rispetto e la conoscenza sono gli unici strumenti per conviverci in modo sicuro e sostenibile.

