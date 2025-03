Resilienza, stato della scienza e della pratica: la conferenza Cmcc

MeteoWeb

“Dai disastri climatici ai guasti infrastrutturali, la resilienza non è più una scelta: è una necessità. Approcci coerenti e basati sulle prove per misurarla sono più urgenti che mai. Tuttavia, la mancanza di consenso accademico sui metodi di quantificazione e applicazione della resilienza, frammentata tra le agenzie federali, crea sfide nel coordinamento delle risposte e nella valutazione dell’efficacia delle iniziative di rafforzamento della resilienza. In una prossima CMCC Lecture, Igor Linkov, un illustre esperto in prevenzione e gestione del rischio, si immergerà nelle ultime scienze e pratiche nello sviluppo di metriche e modelli di resilienza standardizzati. Linkov esplorerà come queste metriche possono essere applicate a più agenzie federali per migliorare la preparazione, la risposta e il recupero coordinati ai cambiamenti climatici a livello nazionale”. E’ quanto si legge in una nota del Cmcc.

La conferenza rappresenterà un’occasione unica per discutere del futuro della gestione della resilienza e delle sue implicazioni per un’efficace elaborazione delle politiche.

