Il Giardino di Ninfa: il paradiso fiorito riapre al pubblico

Il Giardino di Ninfa, situato in provincia di Latina, riapre al pubblico questo fine settimana, accogliendo i visitatori in uno degli angoli botanici più suggestivi al mondo. Con l’arrivo della primavera, il giardino si veste di colori vibranti, offrendo uno spettacolo naturale che attrae ogni anno circa 80mila persone. Le prime fioriture di magnolie, forsizie e viburni accompagnano la fioritura dei Prunus, con i celebri ciliegi giapponesi che incantano per la loro delicatezza. Le sfumature cromatiche dei Cercis e dei Corylopsis arricchiscono il paesaggio, mentre nei prati e lungo i corsi d’acqua emergono le bulbose, seguite dai primi fiori dei meli ornamentali.

In vista della stagione estiva, la Fondazione Roffredo Caetani ha pubblicato il calendario delle aperture per il 2025, con informazioni dettagliate per prenotare i biglietti e le visite guidate, disponibili esclusivamente online. Il giardino sarà aperto nei weekend e nei giorni festivi, con visite speciali al tramonto durante i mesi più caldi. Inoltre, sono previsti eventi legati ai Parchi Letterari e alle collaborazioni con la Scuola Holden e il Campus Internazionale di Musica.

