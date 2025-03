La richiesta dell’AIDAA sulla situazione del cane Tonino: inviato un esposto

MeteoWeb

“Come annunciato nei giorni scorsi l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA ha deciso di inviare un esposto alla procura della repubblica di Isernia e all’Asl veterinaria di riferimento della cittadina di Agnone per chiedere indagini urgenti in merito alla vicenda del cane Tonino restituito nonostante non microchippato ad un anziano che sostiene di essere il suo proprietario”. E’ quanto si legge in un comunicato dell’AIDAA. “La vicenda presenta molti lati ancora da chiarire sulla precedente tenuta del cane da parte dell’anziano e sulle condizioni di tenuta dello stesso cane che non sembrano in linea con le normative di legge e con gli standard del benessere dello stesso cane- scrivono in una nota durissima gli animalisti di AIDAA– crediamo quindi che la restituzione sia avvenuta più sull’onda emotiva prodotta dalla trasmissione televisiva che sulla reale situazione di benessere del cane per il quale chiediamo controlli attenti non solo in questi giorni ma nel tempo da parte delle autorità preposte. Per dirla chiara– termina il comunicato degli animalisti- siamo fortemente preoccupati per il futuro del cane Tonino o Oliver che sia quindi crediamo che per lui sia ancora possibile una soluzione diversa e migliore rispetto a quella adottata fin qui”.

