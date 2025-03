Rinvenuta necropoli medievale sotto il centro di Viterbo

MeteoWeb

Durante i lavori del PNRR per il rifacimento della pavimentazione, in piazza del Plebiscito a Viterbo, è stata scoperta un’antica necropoli medievale. Il cantiere, situato proprio sotto Palazzo dei Priori, sede del Comune di Viterbo, aveva subito un misterioso stop per mesi, suscitando la curiosità della cittadinanza. Ieri mattina, la Soprintendenza ha finalmente fatto chiarezza sul motivo dell’interruzione, aprendo al pubblico gli scavi e annunciando ufficialmente il ritrovamento.

Nel sottosuolo della piazza sono emerse decine di sepolture corredate di oggetti funerari, appartenenti a individui di diversi ceti sociali dell’epoca. Accanto alle tombe, sono stati rinvenuti anche i resti di vari edifici, testimoni della struttura urbana medievale della città. La piazza, nata intorno alla chiesa di Sant’Angelo in Spatha nel 1050, ha subito numerose trasformazioni nel corso dei secoli fino a raggiungere l’attuale configurazione.

Ora gli scavi verranno estesi fino a via Ascenzi, nella speranza di riportare alla luce un contesto storico ancora più vasto. Gli archeologi, infatti, ritengono che i ritrovamenti effettuati finora rappresentino solo una piccola parte di ciò che il sottosuolo della piazza potrebbe ancora custodire.

