Rinviato il 2° lancio di Ariane 6, il razzo europeo di nuova generazione

Il tanto atteso secondo volo del razzo Ariane 6, il nuovo lanciatore pesante europeo, è stato rinviato. La missione, che doveva decollare ieri dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana Francese, è stata interrotta poco prima del liftoff a causa della necessità di ulteriori operazioni sui sistemi di terra. L’annuncio è stato dato da Arianespace, la compagnia responsabile delle operazioni del razzo per conto dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), attraverso un post su X. Al momento, non è stata ancora comunicata una nuova data per il lancio.

Ariane 6: un progetto atteso da anni

L’Ariane 6 è stato sviluppato per sostituire il suo predecessore, il veterano Ariane 5, che ha chiuso la sua carriera nel 2023 dopo 117 missioni orbitale di successo. Tuttavia, il nuovo razzo ha subito numerosi ritardi: concepito nel 2014, il suo primo volo è avvenuto solo nel luglio 2024.

Quel debutto, pur avendo portato con successo 9 cubesat in orbita, ha mostrato alcuni problemi tecnici, tra cui un malfunzionamento dello stadio superiore che ha impedito la corretta esecuzione di una manovra cruciale. Per questo motivo, l’ESA ha deciso di prendersi più tempo per il secondo lancio, cercando di correggere i problemi emersi.

Una missione cruciale per la difesa francese

Il secondo volo di Ariane 6 avrebbe dovuto trasportare il satellite CSO-3, un avanzato satellite spia ottico per conto del Ministero della Difesa francese. Fa parte del programma MUSIS (Multinational Space-based Imaging System), che prevede una costellazione di 3 satelliti dedicati all’osservazione della Terra per scopi militari.

I primi due satelliti della rete, CSO-1 e CSO-2, sono stati lanciati rispettivamente nel 2018 e nel 2020. Il CSO-3 avrebbe dovuto raggiungere un’orbita eliosincrona a circa 800 km dalla Terra, permettendo così un monitoraggio costante delle aree di interesse con condizioni di illuminazione uniforme, un requisito essenziale per l’intelligence e la sorveglianza militare.

Le sfide future di Ariane 6

Il nuovo rinvio segna un’altra battuta d’arresto per il programma Ariane 6, che punta a mantenere l’Europa competitiva nel settore dei lanci spaziali. Con l’ascesa di SpaceX e del Falcon 9, l’Europa sta cercando di sviluppare una soluzione più economica ed efficiente per accedere allo Spazio. Tuttavia, i ritardi accumulati finora rappresentano una sfida significativa per il futuro del programma. Il successo del 2° volo sarà cruciale per dimostrare l’affidabilità del lanciatore e per garantire la continuità delle missioni spaziali europee nei prossimi anni.

