Rischio inondazione: oggi esercitazione a Roma

Al via alle 13:15 a Prima Porta, periferia Nord di Roma, un’esercitazione per il rischio inondazione organizzata dal dipartimento Protezione Civile della Capitale alla presenza del sindaco, Roberto Gualtieri, e del direttore della Protezione Civile capitolina, Giuseppe Napolitano. L’esercitazione di mitigazione del rischio in caso di alluvione vedrà la partecipazione di strutture operative del sistema di protezione civile di Roma Capitale tra cui il Municipio XV, Polizia locale e organizzazioni di volontariato, oltre che il coinvolgimento di alcuni esercenti locali. Duplice l’obiettivo: “Accrescere la cultura di protezione civile per l’autoprotezione e la resilienza del territorio” e “verificare le procedure operative previste dal piano di protezione civile vigente, adottando misure preventive del rischio e dei danni“.

Le attività si focalizzeranno sul caso di rischio d’esondazione del Fosso di Pietra Pertusa, che afferisce alla marana di Prima Porta transitando sotto il ponticello di via della Giustiniana all’altezza di via Saronno. Sarà simulato il montaggio di barriere antiallagamento mobili, a difesa della strada e dei negozi presenti nella zona, con l’utilizzo di motopompe da svuotamento per ridurre il rischio di esondazione dei fossi di via della Giustiniana. Dalle 13:30 alle 15:30 sarà interrotta la circolazione su via della Giustiniana.

