La risonanza magnetica più rapida e precisa grazie all’intelligenza artificiale

Il servizio di Radiologia dell’Istituto di Cura Città di Pavia (Gruppo San Donato), guidata dal dottor Alessandro Vercelli, dispone di un nuovo software: Deep Resolve, il nuovo sistema di imaging che permette di acquisire le immagini di risonanza magnetica (MRI) più velocemente e con una migliore risoluzione. Integrando avanzate tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, Deep Resolve rappresenta una svolta nel panorama della diagnostica per immagini, offrendo una riduzione dei tempi di scansione, che si traduce in una minor permanenza all’interno della macchina, un elemento particolarmente utile per i pazienti che si sentono a disagio nel sottoporsi a questo esame.

Deep Resolve Boost garantisce immagini straordinariamente nitide e ricche di dettagli. Le tecnologie Deep Resolve Sharp e Iterative Denoising Gain (IDG) offrono un’ulteriore ottimizzazione della qualità visiva, combinando la potenza della super-risoluzione con una definizione dell’immagine senza precedenti. L’integrazione di questi strumenti innovativi, basati sull’intelligenza artificiale, consente di raggiungere un equilibrio tra rapidità di acquisizione e qualità delle immagini che, fino a pochi anni fa, era semplicemente impensabile. La riduzione dei tempi di esecuzione dell’esame consente di effettuare un maggior numero di prestazioni e quindi di diminuire i tempi di attesa per i pazienti.

Le dichiarazioni

“Questa innovazione porta numerosi benefici clinici, come l’aumento della precisione diagnostica, grazie a immagini più nitide e dettagliate, e la possibilità di ridurre il tempo di esame, ottimizzando il flusso di lavoro e migliorando l’esperienza del paziente. In particolare, la riduzione del tempo di acquisizione può essere particolarmente utile per pazienti ansiosi o claustrofobici, consentendo loro di completare l’esame con maggiore facilità e comfort. L’utilizzo di avanzati algoritmi di intelligenza artificiale garantisce a questo sistema di imaging medico di essere estremamente performante”, ha dichiarato il dottor Alessandro Vercelli.

Dal punto di vista della sostenibilità, Deep Resolve incorpora la modalità Eco Power, che consente risparmi energetici fino al 40%, e riduce notevolmente l’uso di elio liquido, essenziale per il raffreddamento della macchina e dei suoi apparati, utilizzando solo 0,7 litri a fronte di un litro mezzo, come avveniva in precedenza. Il sistema è progettato per essere compatibile con gli scanner e le bobine già in uso, evitando così la necessità di acquistare nuovi componenti e permettendo alle strutture sanitarie di utilizzare le apparecchiature già esistenti. In conclusione, Deep Resolve combina innovazioni tecnologiche all’avanguardia con una straordinaria efficienza operativa e un impegno verso la sostenibilità ambientale.

