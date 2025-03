Risorse idriche: la diga della Camastra per la prima volta oltre 10 milioni di metri cubi

MeteoWeb

Ieri la diga della Camastra, per la prima volta dal 2019, ha superato il volume complessivo di invaso di 10 milioni di metri cubi di acqua. “Questo risultato è il frutto della serrata collaborazione tra Acque del Sud e Regione Basilicata – ha spiegato il presidente di Acque del Sud, Luigi Decollanz – improntato esclusivamente al benessere dei cittadini e allo sviluppo dei territori lucani. È solo un primo di altri risultati che questa collaborazione, assolutamente inedita rispetto alle precedenti gestioni Eipli, si è prefissa e che ha intenzione di portare a termine nel minore tempo possibile“. Decollanz ha evidenziato che “sono in corso infatti i lavori di rifacimento del manto della Diga di Monte Cotugno e tutta un’altra serie di interventi volti ad avviare il percorso di rifunzionalizzazione delle dighe in gestione di Acque del Sud, che non vedevano interventi da oltre 40 anni“.

