Risparmio energetico, rinnovabili e tecnologie per la decarbonizzazione: ENEA presenta soluzioni a Key Energy 2025

Sarà incentrata sui temi del risparmio, dell’efficienza, delle reti ‘intelligenti’, delle comunità energetiche, della mobilità sostenibile, dell’idrogeno e delle fonti rinnovabili, dalla produzione all’utilizzo, la partecipazione di ENEA a Key Energy 2025, l’evento europeo dedicato a efficienza energetica ed energie rinnovabili (Rimini, 5 -7 marzo). Fra le novità di quest’anno, in particolare, la possibilità per i visitatori della Fiera di partecipare a esperienze immersive, a video giochi e a tour virtuali relativi al settore dell’energia.

Lo stand ENEA (N. 4 – Hall SUD) ospiterà infatti il ‘videogioco’ formativo MasterGrid, sviluppato nell’ambito della Ricerca di Sistema Elettrico, con il quale sarà possibile capire cosa è una smart grid e come contribuire alla sua gestione come consumatore attivo. Per giocare basterà inquadrare il QR code e si potrà sperimentare come produrre e accumulare energia, gestire le emissioni di CO 2 e monitorare la rete elettrica. Il videogioco è stato realizzato in modo da fare attenzione a clima e stagioni, ai combustibili scelti per alimentare il sistema, ai possibili guasti e al tipo di unità da alimentare, tutti elementi che potrebbero alterare la stabilità della rete di distribuzione elettrica, rendendo meno efficiente l’utilizzo delle rinnovabili.

Sempre presso lo spazio espositivo ENEA, sarà possibile immergersi nella Energy MetaSchool, un ambiente virtuale e interattivo, fruibile anche da remoto, pensato come un cantiere-scuola e quest’anno arricchito di nuovi contenuti grazie ai quali si potrà partecipare a un tour virtuale con visori VR. ‘Entrando’ in un’abitazione unifamiliare sarà possibile scoprire le migliori soluzioni e tecnologie per il risparmio energetico domestico ma anche approfondire la propria conoscenza sulla riqualificazione energetica degli edifici, imparando a trasformare spazi edilizi in ambienti più sostenibili. Nel virtual tour sarà presente un’innovativa parete in legno con accumulo di energia integrato, realizzata grazie alla collaborazione tra ENEA e un’azienda specializzata. Il prototipo, che unisce i vantaggi di una struttura prefabbricata in legno con l’efficienza di un sistema di accumulo energetico a supercondensatori, è stato progettato nell’ambito della Ricerca di Sistema Elettrico.

Lo stand ENEA sarà anche uno spazio di confronto dove esperti e ricercatori saranno a disposizione dei visitatori per offrire approfondimenti su soluzioni, tecnologie e infrastrutture di ricerca ma anche per promuovere iniziative nel campo delle energie rinnovabili, dei vettori e delle tecnologie per la decarbonizzazione (comunità energetiche, smart grid, biocarburanti, idrogeno, mobilità sostenibile) e dell’efficienza energetica (riqualificazione edilizia e uso efficiente dell’energia nei settori industriali).

