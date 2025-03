Il ritorno del coccodrillo del Siam: un successo per la conservazione in Cambogia

MeteoWeb

Dopo anni di impegno per la conservazione della biodiversità, 10 esemplari di coccodrillo del Siam sono stati reintrodotti nel Parco Nazionale di Virachey, nel Nord/Est della Cambogia. L’operazione, condotta dalla ONG Fauna & Flora, rappresenta un passo fondamentale per la salvaguardia di questa specie in pericolo di estinzione.

Un tempo diffuso nel Sud/Est asiatico, il coccodrillo del Siam è stato decimato dalla caccia, dalla distruzione del suo habitat e dall’allevamento in cattività. Nei primi anni 2000 si temeva la sua scomparsa in natura, ma alcune popolazioni residue sono state individuate nella catena dei Cardamomi. Da allora, la Cambogia è diventata un centro chiave per la conservazione del rettile, con programmi di riproduzione assistita.

I 10 esemplari rilasciati sono stati allevati a Phnom Tamao e preparati gradualmente alla vita selvatica. Dotati di trasmettitori per monitorarne i movimenti, ora nuotano in un fiume protetto, contribuendo all’equilibrio dell’ecosistema. La speranza è che questa iniziativa porti a una crescita stabile della popolazione e garantisca un futuro a uno dei coccodrilli più rari al mondo.

